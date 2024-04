Terns Pharmaceuticals, Inc. a annoncé la nomination de Melita Sun Jung au poste de Chief Business Officer, à compter du 22 avril 2024. Mme Jung rejoint Terns avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie des sciences de la vie, où elle a dirigé la stratégie d'entreprise et le développement commercial, la planification et l'exécution commerciales, les financements et la gestion des investissements. Plus récemment, elle a occupé le poste de directrice commerciale chez Structure Therapeutics, où elle était responsable de la stratégie commerciale de l'entreprise, des initiatives de partenariat, de la planification commerciale, de l'image de marque et de la communication de l'entreprise.

Elle a fait partie de l'équipe de direction qui a mené à bien l'introduction en bourse de Structure, d'un montant d'environ 185 millions de dollars, la première introduction en bourse d'envergure dans le domaine des biotechnologies en 2023. Auparavant, Mme Jung a été vice-présidente principale et responsable du développement commercial chez Sangamo Therapeutics, une société de médicaments génomiques. Elle y a dirigé des accords de collaboration et de licence d'une valeur potentielle combinée supérieure à 6 milliards de dollars et des paiements initiaux de plus de 500 millions de dollars dans le cadre de vastes partenariats stratégiques avec Pfizer, Kite (une société de Gilead), Biogen et Novartis.

Auparavant, elle a occupé des fonctions commerciales et de développement d'entreprise chez Adamas Pharmaceuticals et Ipsen, où elle a dirigé la stratégie de marketing et contribué au lancement de nombreux produits. Elle a commencé sa carrière dans le capital-risque biotechnologique et la gestion de fonds chez Bay City Capital et Lombard Odier Darier Hentsch. Mme Jung est titulaire d'une licence en biologie de l'université de Californie à Berkeley.