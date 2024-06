Terns Pharmaceuticals, Inc. a annoncé que les données précliniques en faveur de TERN-501, un agoniste hautement sélectif du récepteur bêta de l'hormone thyroïdienne (THR-ß), en association avec un agoniste du récepteur GLP-1 pour le traitement de l'obésité, seront présentées sous forme de poster lors des 84e sessions scientifiques de l'American Diabetes Association (ADA), qui se tiendront du 21 au 24 juin 2024 à Orlando, en Floride. La présentation rapporte les résultats d'une étude préclinique sur des souris ayant suivi un régime riche en graisses pendant 24 semaines avant le début de l'étude.

Les souris obèses ont été traitées une fois par jour avec le véhicule, TERN-501, semaglutide, TERN-501+semaglutide, ou tirzepatide pendant six semaines. La combinaison TERN-501+semaglutide a significativement augmenté la perte de poids par rapport au semaglutide seul. De plus, l'association TERN-501+semaglutide a montré une perte de masse grasse proportionnellement plus importante par rapport à la masse maigre que le semaglutide seul, ce qui indique une amélioration de la qualité de la perte de poids.

L'étude a également exploré l'adaptation métabolique, un processus de contre-régulation qui diminue la dépense énergétique et limite l'ampleur et la durabilité de la perte de poids. Les souris traitées avec le semaglutide et le tirzepatide ont montré une perte de poids significative associée à une diminution de la dépense énergétique. Lorsque TERN-501 est associé au semaglutide, la baisse de la dépense énergétique induite par la perte de poids est évitée et des augmentations du marqueur de la thermogenèse, UCP-1, sont observées dans le tissu adipeux sous-cutané.

TERN-501 a le potentiel d'atténuer l'adaptation métabolique et de normaliser la dépense énergétique, ce qui pourrait améliorer l'efficacité des thérapies GLP-1 en matière de perte de poids.