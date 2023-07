Unrivaled Brands, Inc. (Unrivaled Brands), anciennement Terra Tech Corp, est une société intégrée verticalement dans plusieurs États, axée sur le secteur du cannabis, avec des activités de vente au détail, de production, de distribution et de culture en Californie et en Oregon. En Californie, Unrivaled Brands exploite cinq dispensaires, un réseau de distribution à l'échelle de l'État et deux installations de culture, et a jusqu'à quatre dispensaires supplémentaires en cours de développement. En Oregon, elle exploite un réseau de distribution à l'échelle de l'État. La société est à l'origine de Korova, une marque de produits très puissants dans plusieurs catégories de produits, disponibles en Californie, en Oregon, en Arizona et en Oklahoma. Les marques de la société comprennent également Cabana, une marque de fleurs de cannabis de boutique, et Sticks, une marque de cannabis de plein air et infusé, active en Californie et en Oregon. Elle possède également des installations de distribution sous licence à Portland, Los Angeles et dans le comté de Sonoma. Ses filiales comprennent Black Oak Gallery, Blum San Leandro, OneQor Technologies, Inc. et Umbrla, Inc.

Secteur Pharmacies