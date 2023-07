Terrace Energy Corp. est une société basée au Canada. La société est engagée dans la recherche et l'évaluation d'opportunités commerciales alternatives stratégiques. La société s'occupe de l'acquisition, de l'exploration et du développement de propriétés pétrolières et gazières terrestres conventionnelles aux États-Unis. Ses filiales comprennent Terrace US Holdings LLC, Terrace Investment Holdings, Inc. et TEC Olmos, LLC.