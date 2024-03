Terrain Minerals Ltd est une société d'exploration minière basée en Australie, qui se concentre sur les provinces minières de l'Australie occidentale. Les projets de la société comprennent le projet aurifère Wild-Viper, le projet de terres rares de Lort River et le projet Smokebush. Le projet de terres rares de Lort River couvre environ 320 kilomètres carrés de terrains d'exploration prometteurs situés à 50 kilomètres au nord-ouest de la ville d'Esperance, en Australie-Occidentale. Ce projet, détenu à 100 %, est situé à 68 km au nord de Leonora et à 1 km de la Goldfields Highway, sur les concessions pastorales de Weebo, et fait partie de la zone minière historique de Wilsons Patch. La zone du projet Smokebush est située à plus de 85 km à l'est-nord-est de la commune de Perenjori et à 65 km à l'ouest de Paynes Find, dans le champ minier de Yalgoo. Le projet fait partie d'un ensemble de cinq baux pour une superficie totale de 1 254 hectares. Il fait également l'objet d'une exploration active et d'un suivi d'un vaste ensemble de données historiques d'échantillons de sol et d'un premier forage.

Secteur Métaux et minéraux précieux