Terran Orbital Corporation est un fabricant de petits satellites destinés principalement à l'industrie aérospatiale et de défense des États-Unis. La société opère à travers deux segments : Satellite Solutions et Earth Observation Solutions. Le segment Solutions satellitaires est un fournisseur de satellites à intégration verticale doté d'installations modernes et d'un réseau mondial de stations terrestres qui fournit des solutions satellitaires de bout en bout, y compris la conception d'engins spatiaux, le développement, les services de lancement et les opérations en orbite pour des missions critiques dans un certain nombre d'applications sur une variété d'orbites pour les agences gouvernementales et les entreprises commerciales. Le segment des solutions d'observation de la Terre développe des satellites et a l'intention de continuer à développer, construire, lancer et exploiter une constellation de satellites d'observation de la Terre dotés de capacités radar à synthèse d'ouverture (SAR) et électro-optiques afin de fournir des données d'observation de la Terre et des solutions de mission.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense