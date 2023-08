MONTRÉAL, 25 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Terranueva (CSE: TEQ) (« Terranueva » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer des ventes de 636 299$ et de 963 502$ pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 30 juin 2023. Le rapport de gestion et les états financiers consolidés non audités de la Société pour le troisième trimestre clos le 30 juin 2023 sont disponibles sur SEDAR.



Terranueva a aussi le plaisir d’annoncer s’être entendue avec Canna-Culture Inc., un leader québécois dans la production de cannabis de grande qualité, afin de mettre en place une stratégie d’approvisionnement fiable pour notre matière première de fleurs de cannabis de manière à répondre adéquatement à la demande grandissante de notre principal client, la SQDC.

Chaque entreprise s’est donnée comme mandat de collaborer avec l’autre dans un esprit de partenariat afin d’optimiser l’approvisionnement de produits de haute qualité et la mise ne marché d’un nombre accru de produits de cannabis aux génétiques prisées par la clientèle québécoise ainsi que de partager leurs meilleures pratiques en la matière.

Dans la foulée de cette annonce, la direction de Terranueva confirme que le processus entamé afin d’assurer la continuité des activités et des opérations de l’entreprise, tel qu’annoncé le 10 janvier et le 15 mars 2023, se poursuit selon les étapes et les échéanciers qu’elle s’est donné, avec l’appui de ses principaux créanciers.

À PROPOS DE TERRANUEVA

Corporation Terranueva Pharma, sa filiale détenue en propriété exclusive, détient les licences nécessaires de Santé Canada pour exécuter sa mission.

Pour en savoir plus sur Terranueva, consulter www.terranueva.ca.

