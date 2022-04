Terranueva : Résultats de l'assemblée des actionnaires

L’ASSOMPTION, Québec, 14 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Terranueva (CSE: TEQ) (« Terranueva » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer les résultats de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 14 avril 2022. Les actionnaires ont, à la majorité des voix, approuvé une résolution visant l’élection des administrateurs suivants: Sylvain Aird, Marc-André Aubé, Marianne Fortier-Landry, Gérard Landry, Jean-Luc Landry, Peter Polatos et Sylvain Tremblay. Les actionnaires, à la majorité des voix, ont également procédé à la nomination de PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. à titre d’auditeurs de la Société ainsi qu’approuvé le régime d’attribution d’options d’achat d’actions à nombre fixe de la Société de manière à augmenter à 4 596 996 le nombre maximum d’actions ordinaires pouvant être émises suivant l’exercice d’options, ce qui représente 10 % du nombre d’actions ordinaires du capital social de Terranueva à la date de référence du 14 mars 2022.



À PROPOS DE TERRANUEVA

Terranueva s’appuie sur la recherche et développement, l’innovation et l’efficacité opérationnelle pour devenir un acteur incontournable dans l’industrie émergente du cannabis. Son objectif est de fournir sur le marché canadien comme à l’international, du cannabis médical et récréatif de première qualité. Pour atteindre son objectif, Terranueva met en oeuvre une approche de production modulaire intégrant les dernières avancées et innovations dans l'automatisation de ces processus. Corporation Terranueva Pharma, sa filiale détenue en propriété exclusive, détient les licences nécessaires de Santé Canada pour exécuter sa mission.

Pour en savoir plus sur Terranueva, consulter www.terranueva.ca.

Jean-Luc Landry, Président exécutif du Conseil et Chef de la direction de la Société, Téléphone : (450) 591-1011