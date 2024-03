TerrAscend Corp. est une entreprise de cannabis basée au Canada. Elle fournit des produits, des marques et des services liés au cannabis aux marchés cannabinoïdes des États-Unis et du Canada. Elle exerce ses activités en Pennsylvanie, au New Jersey, au Maryland, au Michigan et en Californie par l'intermédiaire de TerrAscend Growth Corp. (TerrAscend Growth), ainsi que des activités de vente au détail au Canada. La société exploite les dispensaires The Apothecarium et Gage, ainsi que des installations de culture, de traitement et de fabrication à petite échelle sur ses principaux marchés. Elle exploite également Peninsula Alternative Health, un dispensaire médical dans le Maryland. La société possède ou exploite sous licence plusieurs entreprises et marques synergiques, notamment Gage Cannabis, The Apothecarium, Cookies, Lemonnade, Ilera Healthcare, Kind Tree, Legend, State Flower et Valhalla Confections. Ilera Healthcare est un cultivateur, un transformateur et un distributeur de cannabis médical qui exerce ses activités dans le New Jersey. Valhalla Confections est un fabricant de produits comestibles infusés au cannabis.

Secteur Pharmacies