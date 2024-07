Territorial Bancorp Inc. est la société holding mère de Territorial Savings Bank (la Banque). Les activités de la banque consistent principalement à accepter des dépôts du grand public et à investir ces dépôts, ainsi que les fonds générés par les opérations et les emprunts, dans des prêts hypothécaires résidentiels d'une à quatre familles et dans des titres d'investissement. La Banque octroie également des prêts et des lignes de crédit pour l'accession à la propriété, des prêts à la construction, des prêts commerciaux et d'autres prêts immobiliers non résidentiels, des prêts à la consommation, des prêts hypothécaires multifamiliaux et d'autres prêts. La banque offre une variété de comptes de dépôt, y compris des comptes d'épargne sur livret et sur relevé, des certificats de dépôt, des comptes du marché monétaire, des comptes chèques commerciaux et ordinaires, et des comptes Super NOW. Par l'intermédiaire de sa filiale, Territorial Financial Services, Inc, elle exerce des activités d'agence d'assurance. Elle propose également à ses clients divers investissements autres que des dépôts, notamment des rentes et des fonds communs de placement, par l'intermédiaire d'un courtier tiers.