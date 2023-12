(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce mardi.

AIM - GAGNANTS

Tertiary Minerals PLC, en hausse de 28% à 0,17 pence, fourchette de 12 mois 0,08p-0,2p. La société d'exploration et de développement minéral axée sur les métaux de transition énergétique indique que sa filiale détenue à 96% a signé un accord définitif d'acquisition pour le projet de cuivre Konkola West en Zambie. L'accord est conclu avec l'explorateur minéral privé américain KoBold Metals Co et le partenaire local de sa filiale, Mwashia Resources Ltd. "KoBold apportera une équipe technique et un financement solides au projet Konkola West. Elle a effectué des forages avec plusieurs appareils tout au long de l'été sur le gisement de cuivre adjacent de Mingomba et s'est maintenant engagée dans un programme de forages profonds à Konkola West", a déclaré Patrick Cheetham, président exécutif de Tertiary.

AIM - LOSERS

Engage XR Holdings PLC, baisse de 25% à 2,09 pence, fourchette de 12 mois 1,9 pence-6,5 pence. Le groupe de technologie et de logiciels de réalité virtuelle déclare que certains contrats qu'il espérait signer en 2023 ont été repoussés à l'année prochaine. Il dit s'attendre à ce que les bénéfices de son partenariat avec Lenovo soient visibles au premier trimestre 2024, plutôt qu'au dernier trimestre de cette année. Elle estime désormais que les recettes annuelles se situeront entre 3,6 et 3,8 millions d'euros, soit une baisse par rapport aux 3,9 millions d'euros de 2022. Elle s'attend à un résultat négatif avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d'environ 4,6 millions d'euros, contre 5,8 millions d'euros par an. Cependant, elle affirme que sa position de trésorerie nette à la fin de l'année sera d'environ 7,3 millions d'euros, ce qui fournira suffisamment de fonds pour atteindre le seuil de rentabilité "à court et moyen terme".

Touchstone Exploration Inc, baisse de 15% à 47,4 pence, fourchette de 12 mois 46 pence-95 pence. La société pétrolière et gazière basée à Calgary, au Canada, qui se concentre sur Trinité-et-Tobago, présente ses orientations en matière de produits et son budget de dépenses d'investissement pour 2024. L'année prochaine, elle s'attend à ce que la production quotidienne moyenne se situe entre 9 100 et 9 700 barils d'équivalent pétrole, dont la grande majorité sera du gaz naturel. Il s'agirait d'une forte augmentation par rapport à la moyenne de 2 456 boepd au cours des neuf premiers mois de 2023. La société prévoit d'investir environ 33 millions USD de capital au cours de l'année, dont 42 % pour le champ de Cascadura, 38 % pour les actifs de Coho et le reste pour les propriétés pétrolières existantes, les paiements de licences d'exploration et l'infrastructure de l'entreprise. La société fait également état de "discussions avancées" avec son prêteur actuel en vue d'augmenter sa capacité d'endettement pour faciliter la réalisation de ce budget. Elle envisage d'augmenter la composante renouvelable de sa facilité de crédit de 7 millions USD à 20 millions USD au cours du premier trimestre.

