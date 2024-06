Tertiary Minerals plc est une société d'exploration et de développement miniers dont la stratégie est axée sur les métaux de transition énergétiques. Les principales activités de la société sont l'identification, l'acquisition, l'exploration et le développement de gisements minéraux, notamment de batteries et de métaux précieux, au Nevada (Royaume-Uni), en Zambie et en Europe du Nord. Ses projets en Zambie comprennent Jacks Copper, Mukai Copper, Mushima North Copper, Konkola West Copper et Mupala Copper. Les projets de la société dans le Nevada comprennent Brunton Pass Copper-Gold, Paymaster Base & Precious Metals, Mt Tobin Silver-Gold et Lucky Copper. Ses projets de spath fluor comprennent Storuman Sweden. Le permis d'exploration 27067-HQ-LEL, qui constitue le projet Konkola West, couvre environ 71,9 kilomètres carrés (km2) et est situé à 18 kilomètres (km) au nord-ouest de Chingola dans la province de Copperbelt. Le gisement de cuivre original de Jacks se trouve dans la licence d'exploration de Jacks 27069-HQ-LEL qui couvre environ 141,4 km2. La société détient 100 % du projet Storuman.

Secteur Sociétés minières intégrées