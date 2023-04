Tertiary Minerals présente le plan d'exploration du projet Mukai

Tertiary Minerals PLC - société d'exploration et de développement minéral axée sur les États-Unis et la Zambie et spécialisée dans les métaux de transition énergétiques - indique que son projet de cuivre-nickel Mukai en Zambie dispose de réserves et de ressources de plus de 2,7 milliards de tonnes d'une teneur moyenne de 0,55 % de cuivre et d'une production annuelle de 555 000 tonnes de cuivre raffiné. Les données fournies par First Quantum Minerals suggèrent un potentiel d'exploration pour le cuivre et le nickel à Mukai. Elle indique que son programme d'exploration 2023 commencera par un programme d'échantillonnage du sol à l'échelle de la propriété et un suivi sur le terrain des zones anormales, ainsi que des travaux plus détaillés à côté de la zone d'intérêt Tirosa. Elle ajoute qu'elle attend l'approbation de son dossier de projet environnemental par l'Autorité zambienne de gestion de l'environnement et la délivrance d'un permis forestier pour pouvoir commencer l'exploration.

Cours actuel de l'action : 0,17 pence, en hausse de 18 % à la clôture à Londres mercredi.

Variation sur 12 mois : en baisse de 17 %.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

