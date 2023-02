Tertiary Minerals saute sur des cibles émergentes "passionnantes".

Tertiary Minerals PLC - Explorateur et développeur de minéraux axé sur les métaux de transition énergétiques - Commence à évaluer les ensembles de données de First Quantum Minerals pour deux de ses projets. Déclare qu'un "certain nombre de cibles d'exploration passionnantes" sont en train d'émerger. "Nous espérons en révéler plus à ce sujet dans un avenir proche et, en attendant, nous sommes occupés à planifier des programmes de terrain qui débuteront dans les deux prochains mois, dès la fin de la saison des pluies", déclare la société. Elle déclare que son attention est "fermement fixée" sur l'exploration du cuivre en Zambie et dans l'État américain du Nevada. Suggère que le cuivre est "le plus susceptible de survivre à l'évolution des technologies de batteries, ce qui pourrait se faire au détriment de certaines des matières premières les plus nouvelles".

Cours actuel de l'action : 0,15 pence, en hausse de 22% à Londres le jeudi après-midi

Évolution sur 12 mois : baisse de 35%.

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2022 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.