Tertiary Minerals plc est une société d'exploration et de développement minier. La société est engagée dans l'identification et l'acquisition de projets prometteurs, ainsi que dans l'exploration et le développement de ressources de cuivre, d'or et d'argent au Nevada, en Zambie et en Europe du Nord. Ses projets comprennent le Nevada, la Zambie et le Fluorspar. Ses projets au Nevada comprennent le projet de cuivre Brunton Pass, Paymaster Base & Precious Metals, Mt Tobin Silver-Gold et Lucky Copper. Ses projets en Zambie comprennent Jacks Copper, Mukai Copper, Mushima North Copper, Lubuila Copper et Konkola West Copper. Ses projets de spath fluor comprennent Storuman Sweden. Le projet Brunton Pass est situé dans le centre du Nevada, à environ 25 kilomètres au nord-est du gisement d'or épithermal de sulfuration Paradise Peak. Le gisement de zinc-argent Paymaster est situé à environ 30 km au sud-ouest de Tonopah, dans le Nevada, aux États-Unis d'Amérique, et les titres miniers couvrent une superficie de plus de 390 acres.

Secteur Sociétés minières intégrées