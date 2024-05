TES Co Ltd est une société basée en Corée qui fabrique et vend des équipements pour semi-conducteurs. Les produits de l'entreprise comprennent des équipements pour semi-conducteurs tels que PECVD et gravure au gaz, des écrans et des équipements pour diodes électroluminescentes (DEL) à rayons ultraviolets (UVC). En outre, la société fabrique et vend des matières premières et des matériaux auxiliaires. Elle vend ses produits sur les marchés nationaux et étrangers, notamment en Chine.