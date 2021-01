Tesco : Credit Suisse augmente son objectif de cours

Credit Suisse maintient sa note 'neutre' sur le titre Tesco et relève son objectif de cours, de 266 à 290p.



Le broker souligne notamment les 'développements récents' de Tesco ou encore les ventes de Noël et du 3e trimestre plus fortes que prévu.



Credit Suisse estime par ailleurs 'encourageants' les commentaires de la direction au sujet de la rentabilité des activités en ligne.



Selon le bureau d'analyses, Tesco devait publier en 2020/2021 un résultat opérationnel avant éléments exceptionnels de 2,533 millions de livres sterling.



