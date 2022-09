Tesco : Jefferies dégrade son conseil

Jefferies a abaissé mardi son conseil sur le titre Tesco, qu'il ramène de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 350 à 260 pence.



Dans une étude consacrée au secteur de la distribution au Royaume-Uni, l'analyste indique que sa 'dégradation reflète l'étendue des problèmes liés aux intrants et à l'incertitude entourant l'évolution de la demande, et les risques concernant les prévisions de bénéfices à court terme qui en découlent'.



L'action Tesco était relativement insensible à ces commentaires mardi, affichant un gain de plus de 2% cet après-midi.



