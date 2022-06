Tesco : UBS reste à l'achat après les résultats

L'analyste souligne le bon départ du groupe pour une année probablement difficile. Suite à l'annonce des résultats du 1er trimestre, UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif inchangé de 330 pence.



' Les ventes au détail du groupe ont augmenté de 2 % (contre 0 %), grâce aux fortes tendances chez Booker et en Europe. La marge brute d'autofinancement au Royaume-Uni a été de -1,5% par rapport au consensus de la société de -1,4% (UBSe -2,5%) avec une large fourchette (-2,8% à +1,4%) ' indique UBS.



Si l'activité de sa filiale Booker, le principal grossiste alimentaire au Royaume-Uni, a grimpé de plus de 19% sur la période, les ventes des magasins britanniques ont, elles, subi un recul de 1,5% à périmètre constant au cours du trimestre.



