(Alliance News) - Barclays PLC et Tesco PLC ont annoncé vendredi un accord pour le rachat par Barclays des activités de banque de détail de Tesco Bank, alors que les grands supermarchés britanniques réduisent leurs incursions dans les services financiers.

Barclays, dont le siège est à Londres, et Tesco, dont le siège est à Welwyn Garden City (Angleterre), ont également annoncé un partenariat exclusif de dix ans qui permettra à Barclays de commercialiser des cartes de crédit, des prêts personnels non garantis et des dépôts sous la marque Tesco, par l'intermédiaire des canaux de distribution de Tesco ainsi que sur le marché libre.

Tesco a déclaré qu'elle vendrait à Barclays toutes ses activités bancaires dans le domaine des cartes de crédit, des prêts et de l'épargne, tout en conservant d'autres activités de Tesco Bank, notamment les assurances, les guichets automatiques, l'argent pour les voyages et les cartes-cadeaux. Le supermarché a fait remarquer que ces activités sont peu capitalistiques, rentables et qu'elles sont étroitement liées à son offre principale de vente au détail.

Le transfert à Barclays concernera 8,3 milliards de livres sterling de soldes de prêts non garantis - répartis à parts à peu près égales entre les créances de cartes de crédit et les prêts personnels non garantis - ainsi que 2 800 employés de Tesco.

Barclays paiera environ 600 millions de livres sterling pour cette activité, qui existe depuis plus de 25 ans. Tesco a indiqué qu'elle recevrait environ 1 milliard de livres sterling en espèces au total, y compris un dividende spécial de 250 millions de livres sterling versé par Tesco Bank au mois d'août.

L'opération devrait être finalisée au cours du second semestre 2024.

"La transaction réduira considérablement nos engagements financiers, ce qui renforcera notre bilan et nous permettra de nous concentrer sur la poursuite de la croissance de notre activité principale de vente au détail", a déclaré Ken Murphy, directeur général de Tesco.

Le mois dernier, la chaîne de supermarchés britannique J Sainsbury PLC a annoncé qu'elle se retirait progressivement de ses activités bancaires de base. Cette décision fait suite à un réexamen de sa division des services financiers dans le cadre de sa stratégie "Food First" (l'alimentation d'abord).

Le directeur général de Barclays, CS Venkatakrishnan, a commenté cette décision : "Cette relation stratégique avec le plus grand détaillant du Royaume-Uni contribuera à créer de nouveaux canaux de distribution pour nos activités de prêts non garantis et de dépôts.

Il a ajouté : "Ce partenariat avec Tesco est une nouvelle démonstration de l'investissement que nous continuons à faire dans nos activités de consommation au Royaume-Uni."

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

