(Alliance News) - Les actions à Londres sont appelées à ouvrir en hausse ce vendredi, clôturant une semaine chargée pour les entreprises.

Dans les premières nouvelles économiques, les chiffres de Destatis ont confirmé que l'inflation des prix à la consommation en Allemagne s'est ralentie à 2,9% en janvier.

Du côté des entreprises, Barclays a accepté de racheter les activités de banque de détail de Tesco. Les deux entreprises du FTSE 100 ont également convenu d'un partenariat stratégique à long terme.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en légère hausse à 7 597,80

Hang Seng : clôture en hausse de 0,8 % à 15 746,58

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,1% à 36 897,42

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,1% à 7 644,80

DJIA : clôture en hausse de 48,97 points, 0,1%, à 38 726,33

S&P 500 : clôture en hausse de 2,85 points, 0,1%, à 4 997,91

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 37,07 points, 0,2%, à 15 793,72

EUR : en hausse à 1,0780 USD (1,0763 USD)

GBP : hausse à 1,2626 USD (1,2609 USD)

USD : baisse à 149,27 JPY (149,39 JPY)

Or : hausse à 2 033,41 USD l'once (2 029,31 USD)

(Brent : en hausse à 81,45 USD le baril (81,02 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de vendredi sont encore à venir :

08:30 EST Canada chômage

11:00 GMT Irlande production industrielle

13:00 EST US Baker Hughes nombre de plates-formes pétrolières

L'inflation des prix à la consommation en Allemagne s'est ralentie à 2,9% en janvier, ont confirmé les chiffres de Destatis vendredi. Selon Destatis, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,9 % en janvier par rapport à l'année précédente, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse annuelle de 3,7 % enregistrée en décembre. Ces chiffres sont conformes aux estimations précédentes. Sur une base harmonisée, permettant une comparaison à l'échelle de l'UE, le taux d'inflation est tombé à 3,1 % en janvier, contre 3,8 % en décembre. Sur une base mensuelle, les prix à la consommation ont augmenté de 0,2% en janvier par rapport à décembre, s'accélérant après une hausse de 0,1% en décembre par rapport à novembre. Sur une base harmonisée, les prix à la consommation ont baissé de 0,2% en janvier par rapport à décembre. Ils avaient augmenté de 0,2% en décembre par rapport à novembre.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Deutsche Bank réduit AstraZeneca à 'sell' (hold) - objectif de prix 9.500 (11.000) pence

Berenberg démarre Keller Group avec 'buy' - objectif de prix 1.250 pence

Berenberg place Kier Group en position 'buy' - objectif de cours 210 pence

ENTREPRISES - FTSE 100

Barclays a déclaré avoir acheté l'activité de banque de détail de Tesco, qui comprend les cartes de crédit, les prêts personnels non garantis, les dépôts et l'infrastructure d'exploitation. En outre, Barclays UK conclura un partenariat stratégique exclusif à long terme avec Tesco Stores pour une période initiale de 10 ans afin de commercialiser et de distribuer des cartes de crédit, des prêts personnels non garantis et des dépôts en utilisant la marque Tesco, ainsi que d'explorer d'autres possibilités d'offrir des services financiers aux clients de Tesco. "Barclays est une banque de consommateurs de premier plan au Royaume-Uni. Cette relation stratégique avec le plus grand détaillant du Royaume-Uni contribuera à créer de nouveaux canaux de distribution pour nos activités de prêts non garantis et de dépôts. Nous sommes en mesure d'apporter notre expertise en matière de cartes de partenariat, développée depuis des décennies aux États-Unis, afin d'améliorer encore le programme de fidélisation Tesco Clubcard, qui connaît un grand succès", a déclaré M. Venkatakrishnan, directeur général de Barclays. Le mois dernier, la chaîne de supermarchés britannique J Sainsbury a annoncé qu'elle se retirait progressivement de ses activités bancaires de base. Cette décision fait suite à une révision de sa division des services financiers dans le cadre de sa stratégie "Food First" (l'alimentation d'abord).

ENTREPRISES - FTSE 250

Bellway a déclaré qu'au cours des six mois se terminant le 31 janvier, le chiffre d'affaires des logements s'est élevé à plus de 1,25 milliard de livres sterling, en baisse par rapport aux 1,80 milliard de livres sterling de l'année précédente, mais en ligne avec les attentes du conseil d'administration. Le nombre total de logements achevés s'est élevé à 4 092, contre 5 695 l'année précédente. "Bellway a réalisé une nouvelle performance résiliente dans une période de conditions commerciales difficiles. Alors que la toile de fond économique reste incertaine, la réduction progressive des taux d'intérêt hypothécaires au cours du premier semestre a atténué les contraintes d'accessibilité et nous sommes encouragés par la reprise saisonnière des contacts avec les clients et l'amélioration des réservations depuis le début de la nouvelle année civile", a déclaré le PDG Jason Honeyman.

Victrex a constaté un "démarrage en douceur" de son exercice financier, tout en informant les marchés sur son premier trimestre, clos le 31 décembre. Le chiffre d'affaires trimestriel a chuté de 22 % à 61,2 millions de livres sterling, contre 78,8 millions de livres sterling un an plus tôt. Les volumes ont chuté de 21 %, passant de 948 tonnes à 751 tonnes. Pour ce qui est de l'avenir, Vistry a noté une amélioration en janvier, au début de son deuxième trimestre, mais a averti que "la visibilité reste limitée". Jakob Sigurdsson, PDG de Vistry, a ajouté : "Le mois de janvier a été solide et s'est terminé légèrement en avance par rapport à l'année précédente. Cependant, nous sommes conscients de la faiblesse du démarrage et de la visibilité limitée d'une reprise dans plusieurs marchés finaux."

AUTRES ENTREPRISES

Air Astana, un groupe aérien présent en Asie centrale et dans la région du Caucase, a annoncé le prix de son introduction en bourse à Londres et sur deux bourses locales au Kazakhstan. L'introduction en bourse comprendra la vente d'actions existantes détenues par la société aérospatiale BAE Systems. Air Astana a déclaré que l'introduction en bourse avait été sursouscrite "plusieurs fois". Elle a fixé le prix de ses certificats de dépôt globaux - représentant chacun quatre actions - à 9,50 USD, dans la fourchette précédemment annoncée de 8,50 USD à 11,00 USD. Air Astana aura ainsi une capitalisation boursière de 847 millions d'USD au prix de l'introduction en bourse. BAE vendra 7,5 millions de GDR dans le cadre de l'offre nationale et 14,2 millions dans le cadre de l'offre globale. L'introduction en bourse permettra de lever 370 millions d'USD, y compris une option de surallocation offerte par BAE. Sur cette somme, 120 millions de dollars iront à Air Astana pour des initiatives de croissance.

Le chef d'OpenAI, Sam Altman, cherche à lever des billions de dollars pour remodeler l'industrie mondiale des semi-conducteurs, et a eu des entretiens avec des investisseurs potentiels, y compris le gouvernement des Émirats arabes unis, a rapporté le Wall Street Journal jeudi. M. Altman chercherait à résoudre certains des plus grands défis auxquels est confronté le secteur en pleine expansion de l'intelligence artificielle, notamment la pénurie de puces informatiques coûteuses nécessaires pour faire fonctionner des modèles en grand langage tels que le ChatGPT d'OpenAI. L'industrie mondiale des puces est actuellement dominée par quelques entreprises, dont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co et la société californienne Nvidia. Si de nombreux pays ont dévoilé des plans visant à soutenir la production nationale de puces, le soutien financier qu'ils ont offert est dérisoire par rapport aux sommes considérables dont M. Altman aurait discuté avec des investisseurs. Le Journal estime que le coût total de la réalisation du projet de M. Altman pourrait s'élever à 7 000 milliards de dollars. Cela représente environ un trillion de dollars de plus que la valeur marchande des deux plus grandes entreprises publiques du monde - Apple et Microsoft, cette dernière soutenant OpenAI - réunies.

