(Alliance News) - Itim Group PLC a annoncé mardi la signature d'un nouveau contrat de services professionnels avec le détaillant de jouets The Entertainer.

Le fournisseur de solutions logicielles pour la vente au détail, basé à Londres, a déclaré que The Entertainer a signé ce contrat pour étendre son utilisation de la plate-forme Unify d'Itim.

Itim a déclaré que ce contrat "significatif" fait suite à l'annonce récente de l'ouverture des magasins de jouets The Entertainer dans plus de 800 magasins Tesco à travers le Royaume-Uni et l'Irlande.

Cela permettra d'étendre le partenariat entre The Entertainer et Tesco, selon Itim, suite à un essai réussi d'un an. Le partenariat verra également Tesco conclure un accord de fournisseur avec The Entertainer pour les magasins du supermarché à travers l'Europe centrale.

Itim a déclaré que sa plateforme Unity contribuera à "renforcer le nouveau partenariat de [The Entertainer] avec Tesco".

L'exécution de ce contrat est conforme aux attentes financières d'Itim pour 2024, a ajouté la société.

Les actions d'Itim étaient en baisse de 4,8 % à 39,50 pence chacune à Londres mardi matin.

