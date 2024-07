(Alliance News) - La baisse de l'inflation, le football et le faux bronzage ont dominé les achats de produits alimentaires au Royaume-Uni ce mois-ci, alors que la confiance croissante des consommateurs et l'enthousiasme pour l'Euro ont été atténués par l'été humide qui n'a pas cessé, selon les chiffres.

L'inflation des prix des produits alimentaires a continué à ralentir, passant de 2,1 % en juin à 1,6 %. Il s'agit du chiffre le plus bas depuis septembre 2021, selon les analystes de Kantar.

Cette baisse a coïncidé avec l'augmentation la plus rapide de la fréquentation mensuelle depuis le début de l'année, les Britanniques se rendant au supermarché 2 % de plus au cours de cette période qu'il y a un an.

Les pressions financières des ménages s'étant atténuées, les ventes de produits de marque ont augmenté de 3,6 %, dépassant celles des articles de marque propre (2,7 %).

La progression de l'Angleterre dans le tournoi de l'Euro a permis aux amateurs de football d'augmenter les ventes de bière de 13 % en moyenne les jours où l'équipe jouait, par rapport au même jour de la semaine précédente.

Toutefois, comme de nombreux matches se sont déroulés les soirs d'école, les Britanniques ont apparemment opté pour la modération, faisant grimper de 38 % les dépenses consacrées aux bières sans alcool ou à faible teneur en alcool les jours de match.

Pendant ce temps, l'été détrempé a vu les ventes de traitements contre le rhume et la grippe bondir de 35 %, tandis que les ventes de crèmes solaires ont baissé de 10 % et que les ventes de bronzage artificiel ont augmenté de 16 % par rapport à l'année dernière, lorsque le Royaume-Uni a connu le mois de juin le plus chaud jamais enregistré.

Avant le discours du roi mercredi, Fraser McKevitt, responsable de la vente au détail et de la connaissance des consommateurs chez Kantar, a déclaré : "Le paysage de la vente au détail est très différent de ce qu'il était il y a dix ans : "Le paysage de la vente au détail est très différent de celui de 2010, lorsque le dernier gouvernement travailliste était au pouvoir, et il en va de même pour nos chariots de supermarché.

"Avec l'évolution des régimes alimentaires, les ventes de pop-corn, de beurre de cacahuète et de produits végétariens réfrigérés, tels que les saucisses et les grillades, ont plus que triplé.

"Nous sommes également plus enclins à consommer du café moulu et en grains de première qualité dans nos tasses".

Pour le cinquième mois consécutif, Ocado est l'épicier qui connaît la plus forte croissance, avec des ventes en hausse de 11 % sur les 12 semaines précédant le 7 juillet. Les actions d'Ocado Group PLC ont augmenté de 15 % à 392,30 pence mardi, la société ayant également annoncé une perte semestrielle réduite.

Waitrose a gagné des parts de marché pour la première fois depuis janvier 2022, avec une augmentation de 0,1 point de pourcentage pour atteindre 4,5 %, les dépenses dans l'épicerie haut de gamme ayant augmenté de 3,3 %.

Tesco PLC, le plus grand épicier de Grande-Bretagne, a réalisé son plus grand gain de parts depuis novembre 2021, prenant 27,7 % du marché, soit une augmentation de 0,7 point de pourcentage par rapport à l'année dernière. J Sainsbury PLC occupe la deuxième place avec 15,3 %, contre 14,9 % il y a un an.

Les actions de Teco ont augmenté de 0,5 % à 317,20 pence. Sainsbury a augmenté de 1,7 % à 265,73 pence.

Par Josie Clarke, correspondante de l'AP pour les questions de consommation

source : PA

