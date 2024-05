(Alliance News) - L'inflation des prix des produits alimentaires a baissé pour le quinzième mois consécutif, tandis que les ventes ont augmenté, selon des chiffres publiés mardi.

Au cours des quatre semaines précédant le 12 mai, le cabinet d'études de marché Kantar a déclaré que l'inflation des prix des produits alimentaires s'est ralentie pour atteindre 2,4 %, soit le niveau le plus bas depuis octobre 2021. Ce chiffre est inférieur à celui de 3,2 % enregistré au cours des quatre semaines précédant le 14 avril, qui était lui-même en baisse par rapport aux 4,5 % enregistrés en mars.

Fraser McKevitt, responsable de la vente au détail et de la connaissance des consommateurs chez Kantar, a déclaré : "L'inflation des prix des produits alimentaires revient progressivement à ce que nous considérons comme des niveaux plus normaux. Elle n'est aujourd'hui supérieure que de 0,8 point de pourcentage à la moyenne décennale de 1,6 % entre 2012 et 2021, c'est-à-dire juste avant que les prix ne commencent à grimper".

"Généralement, un taux d'inflation d'environ 3 % est le moment où nous commençons à observer des changements marqués dans le comportement des consommateurs, qui se tournent vers des articles moins chers lorsque le taux dépasse ce seuil et vice versa lorsque le taux baisse", a-t-il ajouté.

Au cours de la même période de quatre semaines, Kantar a déclaré que les ventes de produits alimentaires ont augmenté de 2,9 %. Au cours des 12 semaines précédant le 12 mai, les ventes totales de produits alimentaires ont augmenté de 3,6 % pour atteindre 34,11 milliards de livres sterling, contre 32,92 milliards de livres sterling l'année précédente. Ce chiffre est légèrement inférieur à la croissance de 4,3 % enregistrée au cours des 12 semaines précédant le 14 avril.

M. McKevitt a déclaré que les gammes de produits sous marque propre résistent bien et continuent de croître plus rapidement que les marques, représentant plus de la moitié des dépenses totales. Les ventes de gammes premium sous marque propre continuent également d'augmenter, en hausse de 9,9 % par rapport à l'année précédente.

Kantar a mis en évidence un bond des ventes de burgers, de bières et de vins à l'occasion des barbecues organisés durant le dernier week-end férié.

"Il semble que de nombreux barbecues aient été utilisés pour la première fois de l'année au cours du dernier week-end férié. Les ventes de burgers ont augmenté de 13 %, tandis que les ventes de bière et de vin ont progressé respectivement de 9 % et de 21 % par rapport aux vendredi, samedi et dimanche de la semaine précédente", a déclaré M. McKevitt.

Il a laissé entendre que les ventes pourraient encore augmenter dans les mois à venir avec le tournoi de football masculin de l'UEFA 2024 et les Jeux olympiques qui se profilent à l'horizon.

Ocado Retail a de nouveau été l'épicier qui a connu la plus forte croissance au cours des 12 semaines précédant le 12 mai, avec des ventes en hausse de 12,4 % pour atteindre 613 millions de livres sterling, contre 546 millions de livres sterling l'année précédente - loin devant l'ensemble du marché en ligne, qui a vu ses ventes augmenter de 5,4 %.

L'épicerie en ligne est une coentreprise entre Ocado Group PLC et Marks & Spencer Group PLC.

Lidl a atteint une part de marché record de 8,1 %, grâce notamment à ses rayons boulangerie et à son programme de fidélisation. Les ventes au cours des 12 semaines précédant le 12 mai ont augmenté de 9,4 %, passant de 2,53 milliards de livres sterling à 2,77 milliards de livres sterling.

Les ventes du plus grand épicier britannique, Tesco PLC, ont augmenté de 5,6 % au cours des 12 semaines précédant le 12 mai, passant de 8,93 milliards de livres sterling à 9,43 milliards de livres sterling, portant sa part de marché à 27,6 %, soit une augmentation de 0,5 point de pourcentage par rapport à l'année dernière. Il s'agit de la plus forte progression annuelle de Tesco depuis janvier 2022.

La croissance de 5,6 % de ses ventes a été égalée par J Sainsbury PLC, dont la part de marché a augmenté de 0,3 point de pourcentage pour atteindre 15,1 %.

Les ventes de J Sainsbury PLC ont atteint 5,15 milliards de livres sterling au cours des 12 semaines précédant le 12 mai, contre 4,88 milliards de livres sterling auparavant.

Asda, quant à lui, détient 13,1 % du marché de l'épicerie, tandis qu'Aldi et Morrisons s'adjugent respectivement 10,0 % et 8,6 %.

La part de marché du spécialiste des produits de consommation courante Co-op est désormais de 5,4 %. Les parts de marché de Waitrose et d'Iceland sont restées stables, la première à 4,6 % et la seconde à 2,3 %.

Les actions de Tesco étaient en baisse de 0,2 % à 310,00 pence à Londres mardi. Les actions de J Sainsbury ont reculé de 0,6 % à 283,00 pence. Les actions d'Ocado ont chuté de 0,9 % à 351,10 pence.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

