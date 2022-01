Le britannique Tesco surpasse ses rivaux pendant la période clé de Noël -Kantar

Tesco, le plus grand groupe de supermarchés britannique, a surpassé ses principaux rivaux pendant la période clé de Noël, atteignant sa part de marché d'épicerie la plus élevée depuis janvier 2018, selon des données du secteur mercredi. L'analyste de marché Kantar a déclaré que les ventes de produits d'épicerie de Tesco sur les 12 semaines au 26 décembre ont diminué de 0,9% par rapport à la même période en 2020, lorsque plusieurs régions de Grande-Bretagne ont fait face à des restrictions COVID-19 qui ont stimulé les ventes de produits alimentaires. Sur une base de deux ans, les ventes de Tesco ont augmenté de 10,1 %. Sa part du marché britannique de l'épicerie a augmenté de 0,6 point de pourcentage pour atteindre 27,9 %. Ses rivaux Sainsbury's, Asda et Morrisons ont vu leurs ventes diminuer de 4,4 %, 3,9 % et 6,5 % respectivement sur la période de 12 semaines par rapport à 2020. La domination croissante de Tesco reflète l'ampleur inégalée de ses opérations en magasin et en ligne, le succès de son programme de fidélisation "Prix Clubcard" et sa capacité à résister aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement. En octobre, Tesco a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année. Certains analystes pensent qu'elle pourrait à nouveau relever ses perspectives lorsqu'elle fera le point sur ses activités le 13 janvier. Ses actions ont augmenté de 24 % au cours de l'année dernière. Kantar a déclaré que les ventes totales de produits alimentaires au Royaume-Uni étaient de 31,7 milliards de livres (42,9 milliards de dollars) sur la période de 12 semaines, en baisse de 3% par rapport à 2020, mais en hausse de 8% par rapport à 2019. "Les données suggèrent que, bien qu'il n'y ait pas eu de règles formelles (COVID-19) en place à travers le Royaume-Uni cette année, de nombreuses personnes ont à nouveau célébré à la maison en raison d'Omicron", a déclaré Fraser McKevitt, responsable de la vente au détail et de la connaissance des consommateurs chez Kantar. Il a fait remarquer que les ventes de produits haut de gamme sous marque propre ont battu des records à Noël, les consommateurs ayant dépensé 627 millions de livres sterling pour les produits haut de gamme des supermarchés au cours des quatre semaines précédant le 26 décembre, soit une augmentation de 6,8 % par rapport à 2020. Kantar a déclaré que l'inflation des prix des produits alimentaires a atteint 3,5 % en décembre, son plus haut niveau depuis le printemps 2020, ajoutant près de 15 livres à la facture mensuelle moyenne des consommateurs. Il a déclaré que les prix augmentaient le plus rapidement dans des marchés tels que le bœuf frais, les collations salées et les soins de la peau, tandis qu'ils baissaient dans le bacon frais, les produits pour le bain et la douche et les spiritueux. Le mois dernier, la Banque d'Angleterre a revu à la hausse ses prévisions d'inflation pour prédire que la hausse des prix à la consommation atteindrait en avril son plus haut niveau depuis 30 ans, soit environ 6 %. Part de marché et croissance des ventes (%) 12 semaines à 12 semaines à Variation en % des ventes 26 déc. 2021 27 déc. 2020 (en glissement annuel) Tesco 27,9 27,3 -0,9 Sainsbury's 15,7 15,9 -4,4 Asda 14,2 14,3 -3.9 Morrisons 10,1 10,4 -6,5 Aldi 7,7 7,4 0 Co-operative 5,8 6,0 -6,6 Lidl 6,3 6,1 -0,3 Waitrose 5,1 5,0 -1,4 Iceland 2,4 2,5 -6,1 Ocado 1,7 1,6 2,5 Source : Kantar (1 $ = 0,7388 livre) (Reportage de James Davey ; Montage d'Alex Richardson)