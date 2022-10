Le patron de Tesco déclare que les Britanniques recherchent un Noël "abordable".

Les Britanniques veulent toujours fêter Noël cette année, mais l'aggravation de la crise du coût de la vie signifie qu'ils le feront d'une manière plus abordable, a déclaré mercredi le patron de Tesco, le plus grand détaillant britannique.

Le directeur général Ken Murphy a déclaré que toutes les recherches du groupe de supermarchés avaient indiqué que les clients étaient déterminés à profiter de Noël malgré le fait que les salaires ne suivent pas le rythme de l'inflation qui était de 9,9 % en août.

"Nous pensons que ce sera un Noël que les gens voudront fêter, mais il est clair qu'ils voudront le fêter de manière abordable", a-t-il déclaré aux journalistes après la publication des résultats du premier semestre de Tesco.

"Pour cela, nous pensons qu'il y aura plus de dîners à l'extérieur et plus de célébrations à la maison", a-t-il ajouté.

Cette tendance, qui serait une mauvaise nouvelle pour le secteur de l'hôtellerie britannique en difficulté, était déjà évidente dans la croissance des ventes de la gamme alimentaire haut de gamme "Finest" de Tesco au cours des six derniers mois.

Les Britanniques cherchant à se divertir davantage à la maison plutôt que dans les pubs et les restaurants, Tesco a "augmenté" son offre de bières, vins et spiritueux pour la saison, a déclaré Murphy.

Il a ajouté que les consommateurs cherchaient également à lisser leurs dépenses à l'approche de Noël pour mieux gérer leur budget, ce qui explique pourquoi Tesco a avancé sa vente de jouets.

Murphy pense également que les consommateurs réduiront leurs dépenses en cadeaux pour se concentrer sur les célébrations essentielles.

"Nous pensons que les cadeaux de cette année seront peut-être plus petits et destinés à un groupe plus restreint au sein de la famille et des amis et nous adaptons notre offre pour répondre à ces tendances", a-t-il déclaré. (Reportage de James Davey, édition de Paul Sandle)