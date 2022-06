Le supermarché britannique Asda déclare que les clients achètent moins, recherchent des articles moins chers

Les ménages britanniques ont du mal à suivre le rythme de l'inflation qui a atteint 9,1 % en avril, son niveau le plus élevé depuis plus de 40 ans. L'inflation des produits alimentaires pourrait atteindre 15 % cet été et 20 % au début de l'année prochaine, selon certaines prévisions.

Asda, le numéro trois des épiceries britanniques après les leaders du marché Tesco et Sainsbury's, a déclaré que 44% des clients interrogés récemment achetaient également plus de produits en promotion.

Les commentaires d'Asda font écho à ceux de Tesco la semaine dernière, alors que les données économiques officielles ont également montré que les consommateurs britanniques ont réduit leurs achats en mai.

Asda a déclaré que son dernier indicateur mensuel de revenus, établi par le Centre for Economics and Business Research (CEBD), montre que les ménages britanniques ont subi une nouvelle baisse record de leurs revenus discrétionnaires en mai et que leur situation s'est détériorée de 41,94 livres (51,41 $) par semaine par rapport à la même période l'année dernière.

Le rapport indique que l'inflation a fait grimper les dépenses des ménages pour les biens essentiels tels que le carburant, les produits alimentaires, les factures d'énergie, les services publics, les hypothèques et les loyers, à 532 livres par semaine, soit une augmentation de 10,6 % par rapport à l'année précédente.

Après avoir payé les impôts et les factures essentielles, le ménage moyen disposait de 202 livres par semaine de revenu discrétionnaire, soit une baisse de 17,2 % en glissement annuel.

Asda a déclaré que les ménages à faibles revenus s'en sortaient bien plus mal, avec une baisse de plus de 100 % de leur revenu disponible par rapport à l'année précédente, les laissant avec un revenu disponible négatif de 58 livres - ce qui signifie que leur revenu après impôts ne couvre pas les coûts essentiels de la vie.

Il a déclaré que 20 % des ménages avaient désormais un "revenu discrétionnaire négatif", l'attribuant au retrait des prestations gouvernementales et à la concentration de l'inflation sur les dépenses essentielles.

Le CEBD a déclaré qu'il s'attendait à voir une réduction mensuelle du revenu disponible tout au long de 2022, atteignant un nouveau creux à l'automne lorsque les prix de l'énergie augmenteront à nouveau.

(1 $ = 0,8158 livre)