(Alliance News) - Les actions européennes ont ouvert en hausse mercredi, les investisseurs se débarrassant de leur nervosité à l'approche d'un chiffre clé sur l'inflation aux Etats-Unis.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 46,08 points, 0,6%, à 7 980,87. Le FTSE 250 était en hausse de 130,70 points, 0,7%, à 19 894,05, et l'AIM All-Share était en hausse de 3,15 points, 0,4%, à 754,13.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,6% à 797,85, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,6% à 17 312,28, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,4% à 14 695,69.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,4 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,6 %.

Tous les regards sont tournés vers les chiffres clés de l'inflation américaine, qui sont publiés à 1330 BST.

Les données sur l'inflation américaine de mercredi devraient montrer que le taux de croissance des prix à la consommation en glissement annuel a augmenté à 3,4% le mois dernier, par rapport à 3,2% en février, selon le consensus cité par FXStreet.

Si le taux d'inflation des prix à la consommation augmente plus que prévu, cela pourrait signifier que la Réserve fédérale réexaminera ses perspectives en matière de taux d'intérêt. Dans sa dernière série de projections économiques, le dot-plot a montré que trois réductions de taux étaient encore le meilleur pari pour 2023.

"Le sentiment de nervosité est palpable chez les investisseurs, qui font preuve d'un minimum de retenue, préoccupés par la possibilité de chiffres d'inflation plus élevés que prévu. De telles données pourraient déclencher une spéculation intense et faire évoluer les attentes du marché vers un scénario dans lequel la Réserve fédérale s'abstiendrait de réduire ses taux en 2024. À tout le moins, cela pourrait atténuer les attentes concernant l'ampleur des réductions de taux à venir cette année", a déclaré Stephen Innes de SPI Asset Management.

Aux États-Unis, mardi, Wall Street a terminé en demi-teinte, les investisseurs se montrant nerveux à l'approche de la publication des résultats. Le Dow Jones Industrial Average a clôturé en légère baisse, tandis que le S&P 500 a augmenté de 0,1 % et le Nasdaq Composite de 0,3 %.

En plus des données de l'IPC américain, il y a les dernières minutes de la Fed à 1900 BST.

Les analystes de Lloyds ont commenté les minutes : "Ces minutes seront probablement considérées comme datées et pourraient donc avoir peu d'impact, mais il sera intéressant de voir si quelque chose de plus spécifique est dit sur les développements que les décideurs politiques veulent voir s'ils doivent réduire les taux.

La livre sterling était cotée à 1,2681 USD tôt ce mercredi à Londres, en hausse par rapport à 1,2672 USD à la clôture des marchés boursiers mardi. L'euro se situait à 1,0854 USD, en légère baisse par rapport à 1,0856 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 151,79 yens, en hausse par rapport à 151,65 yens.

Dans le FTSE 100, Tesco a augmenté de 0,8%.

Tesco a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 4,4 % pour atteindre 68,19 milliards de livres sterling au cours de la période de 52 semaines se terminant le 24 février, contre 65,32 milliards de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt est passé de 882 millions de livres sterling à 2,29 milliards de livres sterling.

À la suite de ces résultats, Tesco a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 1,0 milliard de livres sterling, qui sera mis en œuvre au cours des 12 prochains mois.

Tesco a indiqué qu'elle avait racheté des actions pour une valeur de 1,8 milliard de livres sterling depuis le lancement de son programme de remboursement de capital en octobre 2021, dont 750 millions de livres sterling au cours de la période de 12 mois qui s'achève en avril 2024.

En outre, Tesco a augmenté son dividende de 11 %, le faisant passer de 10,90 pence à 12,10 pence.

Le directeur général, Ken Murphy, a déclaré : "Les pressions inflationnistes ont diminué : "Les pressions inflationnistes ont considérablement diminué, mais nous sommes conscients que la situation reste difficile pour de nombreux clients. C'est pourquoi nous avons travaillé dur pour réduire les prix et nous sommes maintenant l'épicier le moins cher depuis bien plus d'un an. Nous avons continué à investir pour aider les clients là où cela compte le plus, en réduisant les prix de plus de 4 000 produits et en doublant notre puissante combinaison de prix Aldi Price Match, Low Everyday Prices et Clubcard Prices".

Dans le FTSE 250, Direct Line a perdu 0,1 % après avoir nommé Jane Poole au poste de directeur financier.

Mme Poole rejoindra l'assureur automobile et habitation basé à Bromley, en Angleterre, en octobre, succédant ainsi à Neil Manser.

Neil Manser est en poste depuis janvier 2021 et travaille pour l'entreprise depuis 2011. Il restera directeur financier jusqu'à ce que M. Poole prenne ses fonctions.

Depuis 2021, Mme Poole est directrice financière de l'activité d'assurance générale d'Aviva au Royaume-Uni et en Irlande.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, Treatt a progressé de 8,3 %.

Pour le semestre clos le 31 mars, le bénéfice avant impôt devrait atteindre 7,5 millions de livres sterling, contre 7,3 millions de livres sterling un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a toutefois diminué de 5,1 %, passant de 76 millions de livres sterling à 72,1 millions de livres sterling, en raison d'un premier trimestre "en demi-teinte". Treatt a noté que les ventes étaient supérieures à celles de l'année précédente au cours du deuxième trimestre.

En revanche, Speedy Hire a perdu 5,3 %.

Au cours de l'année qui s'est achevée le 31 mars, le chiffre d'affaires a baissé de 5 % par an pour atteindre 420 millions de livres sterling. L'entreprise a déclaré que les résultats ont été affectés par la sous-performance de sa base régionale, la réduction des prix de gros des carburants et la performance de ses produits saisonniers, qui ont été affectés par la période hivernale plus chaude.

Elle a noté que les résultats semblent se situer dans la partie inférieure des attentes de l'entreprise, mais que ses perspectives pour l'exercice 2025 restent positives compte tenu des récents contrats remportés.

En Asie, mercredi, l'indice Nikkei 225 à Tokyo était en baisse de 0,5 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite était en baisse de 0,7 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en hausse de 1,8 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,3 %.

Le pétrole Brent était coté à 89,77 USD le baril tôt à Londres mercredi, en baisse par rapport aux 89,82 USD de la fin de journée de mardi.

"Le pétrole a chuté tôt aujourd'hui avec l'espoir que le conflit au Moyen-Orient se calme avec des progrès dans les négociations de cessez-le-feu à Gaza", a déclaré Samer Hasn à XS.com.

L'or était coté à 2 356,20 USD l'once, contre 2 347,44 USD mardi. L'or a atteint un nouveau record plus tôt mardi, au-dessus de 2 365 USD l'once, avant de redescendre.

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.