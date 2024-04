(Alliance News) - Les actions à Londres sont appelées à ouvrir en hausse, alors que les investisseurs se débarrassent de leurs nerfs avant une lecture clé de l'inflation américaine.

Le calendrier économique de mercredi comprend la lecture de l'inflation américaine et les minutes de la Fed à 1330 BST et 1900 BST.

Les données sur l'inflation américaine de mercredi devraient montrer que le taux de croissance des prix à la consommation en glissement annuel a augmenté à 3,4% le mois dernier, par rapport à 3,2% en février, selon le consensus cité par FXStreet.

Si le taux d'inflation des prix à la consommation augmente plus que prévu, cela pourrait signifier que la Réserve fédérale réexaminera ses perspectives en matière de taux d'intérêt. Dans sa dernière série de projections économiques, le graphique à points a montré que trois réductions de taux étaient toujours le meilleur pari pour 2023.

En ce qui concerne les entreprises, Tesco a fait état d'une augmentation de son bénéfice annuel. De son côté, Direct Line a nommé Jane Poole au poste de directeur financier.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en hausse de 0,6 % à 7 979,50

----------

Hang Seng : en hausse de 1,8 % à 17 130,02

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,5% à 39 581,81

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,3% à 7 848,50

----------

DJIA : clôture en baisse de 9,13 points à 38 883,67

S&P 500 : clôture en hausse de 7,52 points, soit 0,1%, à 5 209,91

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 52,68 points, soit 0,3%, à 16 306,64

----------

EUR : baisse à 1,0852 USD (1,0856 USD)

GBP : en hausse à 1,2674 USD (1,2672 USD)

USD : hausse à JPY151.80 (JPY151.65)

Or : hausse à 2 357,11 USD l'once (2 347,44 USD)

(Brent : en baisse à 89,47 USD le baril (89,82 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les événements économiques clés de mercredi sont encore à venir :

08:30 EDT Permis de bâtir au Canada

09:45 EDT Décision sur les taux d'intérêt au Canada

08:30 EDT US CIP

10:00 EDT Stocks des grossistes américains

10:30 EDT US EIA stocks de pétrole brut

14:00 EDT Compte-rendu de la réunion du FOMC aux États-Unis

----------

Le Royaume-Uni ne suspendra pas ses exportations d'armes vers Israël à la suite de la mort de sept travailleurs humanitaires lors d'une attaque aérienne la semaine dernière, a confirmé le ministre des affaires étrangères. David Cameron a déclaré qu'il avait examiné les avis juridiques les plus récents concernant la situation à Gaza, et que la position du Royaume-Uni sur les licences d'exportation restait "inchangée". S'exprimant lors d'une conférence de presse à Washington DC, il a déclaré : "Cela correspond aux conseils que moi-même et d'autres ministres avons reçus et, comme toujours, nous continuerons à réexaminer la situation". Mais, a-t-il ajouté, le Royaume-Uni continue d'avoir de "graves inquiétudes" concernant l'accès humanitaire à Gaza, déclarant que les promesses israéliennes "d'inonder Gaza d'aide doivent maintenant être concrétisées".

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

JPMorgan relève l'objectif de cours de Phoenix Group à 525 (445) pence - 'underweight' (sous-pondérer)

----------

JPMorgan réduit l'objectif de cours de M&G à 225 (235) pence - "neutre".

----------

Barclays relève l'objectif de cours de Lloyds à 70 (65) pence - "surpondéré".

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

Tesco a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 4,4 % pour atteindre 68,19 milliards de livres sterling au cours de la période de 52 semaines se terminant le 24 février, contre 65,32 milliards de livres sterling un an plus tôt. Le bénéfice avant impôt est passé de 882 millions de livres sterling à 2,29 milliards de livres sterling. À la suite de ces résultats, Tesco a augmenté son dividende de 11 %, le faisant passer de 10,90 à 12,10 pence. Le directeur général, Ken Murphy, a déclaré : "Les pressions inflationnistes ont diminué : "Les pressions inflationnistes ont considérablement diminué, mais nous sommes conscients que la situation reste difficile pour de nombreux clients. C'est pourquoi nous avons travaillé dur pour réduire les prix et nous sommes maintenant l'épicier de plein exercice le moins cher depuis plus d'un an. Nous avons continué à investir pour aider les clients là où c'est le plus important, en réduisant les prix de plus de 4 000 produits et en doublant notre puissante combinaison d'Aldi Price Match, de Low Everyday Prices et de Clubcard Prices". Tesco a ajouté qu'il s'attendait à générer un flux de trésorerie disponible pour la vente au détail dans sa fourchette de prévisions de 1,4 milliard à 1,8 milliard de livres sterling pour l'exercice 2025 en cours.

----------

DG Fuels a choisi la technologie Fischer Tropsch CANS développée conjointement par Johnson Matthey et BP Technology pour sa première usine de carburant aviation durable. L'usine est située en Louisiane, aux États-Unis. "Cette usine serait le plus grand déploiement de FT CANS à ce jour, sept fois plus grand que tous les projets précédemment annoncés utilisant cette technologie", a déclaré Johnson Matthey. La société a ajouté que DG Fuels est un "leader émergent" dans le domaine de l'hydrogène renouvelable et des carburants synthétiques SAF et diesel à base de biogène.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Direct Line a nommé Jane Poole au poste de directeur financier. Poole entrera en fonction en octobre, succédant à Neil Manser qui était en poste depuis janvier 2021. Manser travaille pour Direct Line depuis 2011 et a joué un rôle déterminant dans l'introduction en bourse de la société en 2012. Depuis 2021, M. Poole est directeur financier des activités d'assurance générale d'Aviva au Royaume-Uni et en Irlande. La présidente Danuta Gray a déclaré : "Jane possède une expérience impressionnante du marché britannique de l'assurance générale et un palmarès enviable en matière de direction d'équipes dans le domaine de l'assurance des particuliers et des entreprises. Le conseil d'administration a mené des recherches approfondies pour trouver une personne d'un tel calibre et je suis convaincue que Jane Poole sera un atout majeur pour notre organisation".

----------

Vistry a déclaré qu'elle avait été désignée par Homes England pour assurer la régénération de l'hôpital City à Birmingham. Pour obtenir ce contrat, elle a travaillé en étroite collaboration avec le conseil municipal de Birmingham et le Sandwell and West Birmingham Hospitals NHS Trust. Le site dispose d'un permis de construire pour 750 logements, dont plus de 50 % seront des logements à loyer abordable ou privé, les autres logements étant destinés à la vente sur le marché libre. Un deuxième accord de partenariat à Hardingstone, dans le Northamptonshire, permettra à la société de livrer 250 logements à occupation mixte, dont plus de 50 % seront vendus à l'avance. Greg Fitzgerald, directeur général, a déclaré : "Ces contrats démontrent une fois de plus les avantages de notre partenariat stratégique à long terme avec Homes England, qui permet au groupe de livrer un nombre important de logements à occupation mixte dans les Midlands. En outre, les capacités uniques de Vistry Works nous permettront d'utiliser la fabrication de charpentes en bois à grande échelle sur les deux sites, ce qui accélérera la livraison de logements tout en réduisant les émissions de carbone".

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

THG a déclaré que ses revenus en 2023 ont chuté à 2,05 milliards de livres sterling, contre 2,24 milliards de livres sterling l'année précédente. La perte avant impôt est passée de 549,7 millions de GBP à 252 millions de GBP. Le coût des ventes est passé de 1,36 milliard de livres sterling à 1,21 milliard de livres sterling, tandis que les coûts administratifs ont diminué de 972,8 millions de livres sterling à 709 millions de livres sterling. En ce qui concerne l'avenir, THG a déclaré que les tendances de revenus "continuent de s'améliorer", avec une dynamique notable dans le secteur de la beauté à la suite des changements stratégiques effectués en 2023. "En 2023, nous avons réalisé des progrès significatifs par rapport à nos priorités stratégiques, en réalisant une croissance significative des bénéfices suite au soutien apporté à nos consommateurs lors de la crise du coût de la vie en 2022. Cette concentration a permis au groupe de dégager un EBITDA record après ajustement des liquidités en 2023, plus élevé qu'au plus fort de la pandémie", a déclaré le PDG Matthew Moulding.

----------

Le contrôleur aérien britannique National Air Traffic Services a annoncé qu'il avait engagé l'ancien PDG de Rolls-Royce, Warren East, en tant que président non exécutif. Il prendra ses fonctions le 1er septembre et succédera à Paul Golby, qui a occupé ce poste pendant les dix dernières années. Warren East a été PDG de Rolls-Royce entre 2015 et 2022 et a auparavant passé près de 20 ans chez ARM Holdings. En mars, une étude indépendante sur la défaillance du contrôle du trafic aérien pendant les vacances d'août au Royaume-Uni, qui a touché près de 750 000 passagers, a mis en évidence un "manque important de planification préalable". Les vols ont été cloués au sol dans tous les aéroports britanniques le 28 août de l'année dernière, après que les NATS ont connu un problème technique lors du traitement d'un plan de vol.

----------

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.