(Alliance News) - Les actions à Londres sont en baisse ce mercredi, alors que les inquiétudes concernant une période prolongée de taux d'intérêt élevés aux Etats-Unis réduisent le sentiment de risque.

Les actions à New York et en Asie ont souffert alors que les rendements obligataires ont atteint de nouveaux sommets, après que de solides données sur l'emploi américain aient renforcé les arguments en faveur du maintien des taux d'intérêt élevés par la Réserve fédérale.

Les chiffres du Bureau américain des statistiques du travail ont montré que le nombre d'offres d'emploi a augmenté de 690 000 pour atteindre 9,61 millions le dernier jour ouvrable du mois d'août, contre 8,92 millions à la fin du mois de juillet. Ce chiffre est bien supérieur aux attentes du marché, qui s'attendait à ce que le nombre d'offres d'emploi diminue à 8,8 millions à la fin du mois d'août, selon le consensus cité par FXStreet.

L'éviction du président de la Chambre des représentants américaine, Kevin McCarthy, lors d'une rébellion brutale et historique des républicains d'extrême droite furieux de sa coopération avec les démocrates sur l'accord de financement provisoire du gouvernement au cours du week-end, a pesé sur le sentiment.

"La Chambre n'ayant plus de chef de la majorité, un nouveau chef devra être nommé, un processus qui prendra du temps si l'on se fie à l'expérience de McCarthy, ce qui pourrait compliquer la perspective d'obtenir un nouvel [accord pour éviter une fermeture du gouvernement] lorsque l'accord actuel expirera le mois prochain", a commenté Michael Hewson de CMC Markets.

Dans les premières nouvelles des entreprises, Tesco a publié une mise à jour intermédiaire optimiste, avec une forte croissance des bénéfices. Spirent Communications a mis en garde contre la faiblesse des échanges depuis l'été, qui "affectera très matériellement le bénéfice d'exploitation [annuel]". Plus loin, Novartis a achevé la scission de Sandoz, sa division spécialisée dans les génériques et les biosimilaires.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 27,4 points, soit 0,4 %, à 7 442,76

Hang Seng : en baisse de 1,3 % à 17 100,97

Nikkei 225 : clôture en baisse de 2,3 % à 30 526,88

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,8% à 6 890,20

DJIA : clôture en baisse de 430,97 points, 1,3%, à 33 002,38

S&P 500 : clôture en baisse de 1,4%, à 4 229,45

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 1,9% à 13 59,47

EUR : en hausse à 1,0469 USD (1,0459 USD)

GBP : en hausse à 1,2078 USD (1,2065 USD)

USD : stable à 149,20 JPY (149,22 JPY)

OR : en baisse à 1 821,40 USD l'once (1 824,87 USD)

PÉTROLE (Brent) : en baisse à 90,64 USD le baril (91,00 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les principaux événements économiques de mercredi sont encore à venir :

Chine - Fête nationale La semaine d'or se poursuit : marchés financiers fermés. Hong Kong ouvert.

Allemagne - Conférence sur la politique monétaire de la BCE

Michelle Bowman de la Fed américaine et Jeffrey Schmid, président de la FRB de Kansas City, s'expriment.

10:00 CEST PMI des services de l'UE

11:00 CEST EU PPI

11:00 CEST Commerce de détail de l'UE

09:55 CEST PMI des services en Allemagne

11:00 IST Irlande chômage

09:30 BST Réserves officielles du Royaume-Uni

09:30 BST PMI des services au Royaume-Uni

09:30 BST Solde de la monnaie et des réserves au Royaume-Uni

07:00 EDT US MBA enquête hebdomadaire sur les demandes de prêts hypothécaires

08:15 EDT Rapport national sur l'emploi ADP (États-Unis)

09:30 CDT Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, s'exprime lors du Symposium annuel sur les paiements

09:45 EDT PMI des services américains

10:00 EDT US ISM services PMI

11:00 EDT PMI des services américains

Rishi Sunak s'insurgera contre la politique de l'après-Thatcher et tentera de se présenter comme un réformateur radical, alors qu'il est confronté à un retour de bâton pour avoir abandonné la partie nord de la HS2. Le premier ministre profitera du discours qu'il prononcera lors de la conférence des conservateurs à Manchester mercredi pour critiquer 30 ans d'un système "cassé" qui incite à "prendre la décision la plus facile, pas la bonne". Les conservateurs ayant été au pouvoir pendant la majorité des trois dernières décennies, il se présentera comme l'homme capable de "changer fondamentalement notre pays" avant les élections prévues l'année prochaine.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

RBC relève Compass Group à "sector perform" (underperform) - objectif de cours 1 925 (1 675) pence

Goldman Sachs relève Relx à "acheter" - objectif de cours 3 405 pence

UBS relève Asos à "acheter" (neutre) - objectif de cours 550 (660) pence

ENTREPRISES - FTSE 100

Tesco a déclaré que son chiffre d'affaires pour la période de 26 semaines se terminant le 26 août a augmenté de 5,0 % pour atteindre 34,15 milliards de livres sterling, contre 32,52 milliards de livres sterling l'année précédente. La chaîne de magasins d'alimentation a fait état de ventes solides dans l'ensemble du groupe, les ventes au détail à périmètre constant ayant augmenté de 7,8 %. L'inflation s'est atténuée au cours de la période, a déclaré Tesco, notant également que les tendances en matière de volume et de composition des ventes étaient supérieures aux attentes. Le bénéfice avant impôt est passé de 396 millions de livres sterling à 1,22 milliard de livres sterling. Tesco a laissé son dividende intérimaire inchangé à 3,85 pence par action. Elle s'attend désormais à réaliser un bénéfice d'exploitation ajusté de 2,6 à 2,7 milliards de livres sterling pour l'exercice financier, et à ce que le flux de trésorerie disponible pour l'exercice soit supérieur à ses prévisions à moyen terme. Le bénéfice d'exploitation ajusté pour les banques devrait encore se situer entre 130 et 160 millions de livres sterling. Par ailleurs, Tesco a déjà racheté pour 503 millions de livres sterling d'actions dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 750 millions de livres sterling, qui se poursuit jusqu'en avril.

SSE a fait le point sur ses performances intermédiaires pour la période allant jusqu'au 30 septembre. L'entreprise énergétique prévoit d'annoncer un bénéfice ajusté par action d'au moins 30 pence. Les prévisions reflètent une performance plus faible que prévu dans le domaine des énergies renouvelables, en raison de conditions météorologiques défavorables. Bien qu'elle s'attende à ce que "l'environnement de prix de l'énergie plus bas et des conditions de marché plus stables" se poursuivent au cours de l'exercice financier, elle prévoit toujours un bénéfice par action ajusté annuel de plus de 150 pence. Cela est dû à son "portefeuille équilibré d'actifs dans les réseaux électriques, les énergies renouvelables, la production flexible et le stockage". Cependant, ses performances au cours des mois d'hiver clés à venir dépendront des conditions météorologiques, des performances des centrales et des conditions du marché. Elle mettra à jour ses prévisions de bénéfice par action pour l'ensemble de l'année dans le courant de l'année. "Notre objectif principal reste la réalisation de notre plan quinquennal jusqu'en 2027, qui constitue la plateforme d'un investissement de 40 milliards de livres sterling dans l'énergie nette zéro au cours de la prochaine décennie", a déclaré Gregor Alexander, directeur financier de l'entreprise.

ENTREPRISES - FTSE 250

Spirent Communications a revu à la baisse ses perspectives annuelles, mettant en garde contre la faiblesse de son carnet de commandes à court terme. "L'impact de l'effet de levier opérationnel négatif affectera très matériellement le bénéfice d'exploitation de cette année financière", a averti le fournisseur de solutions automatisées de test et d'assurance. L'augmentation des commandes dans le secteur des télécommunications observée au cours du deuxième trimestre s'est "dissipée" pendant l'été et le rebond attendu en septembre ne s'est pas concrétisé. Toutefois, la société a enregistré une forte croissance sur ses marchés finaux autres que les télécommunications. Pour la période de neuf mois se terminant fin septembre, elle s'attend à ce que son chiffre d'affaires soit inférieur d'environ 20 % à celui de l'année précédente. "Nous ne pensons pas que les performances en glissement annuel s'amélioreront au cours du dernier trimestre. Nous continuons à gérer efficacement la marge brute, qui reste conforme aux prévisions", a ajouté la société.

TI Fluid Systems a déclaré qu'elle allait lancer un programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 40 millions d'euros. Ce programme se déroulera en plusieurs tranches d'un montant maximum de 5 millions d'euros chacune, la première commençant aujourd'hui et se terminant au plus tard le 29 mars de l'année prochaine. Toutes les actions rachetées seront annulées.

AUTRES ENTREPRISES

Novartis a déclaré avoir achevé la scission de Sandoz, son activité génériques et biosimilaires. En juillet, l'entreprise pharmaceutique Novartis, basée à Bâle, en Suisse, a annoncé son intention de se séparer à 100 % de son activité Sandoz. Ce projet a ensuite été soumis au vote des actionnaires en septembre. Cela signifie que ses activités génériques et biosimilaires seront cotées séparément à Zurich, tandis que Novartis deviendra une société spécialisée dans les médicaments. Les actions de Sandoz seront cotées et commenceront à être négociées mercredi sous le symbole "SDZ" à la SIX Swiss Exchange. Sandoz a déclaré qu'elle entrait dans une "nouvelle ère" en tant que "champion mondial et européen indépendant des médicaments génériques et biosimilaires". En ce qui concerne l'avenir, Novartis a réitéré ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Il s'attend à une croissance à un chiffre du chiffre d'affaires, tandis que le résultat d'exploitation du groupe devrait connaître une croissance à deux chiffres ou à dix chiffres.

