MORNING BID EUROPE - Le consommateur britannique ressent la chaleur

Vidya Ranganathan fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Il n'y a pas que la canicule. Les consommateurs britanniques paient également le poisson et les frites au prix fort, et la prochaine enquête trimestrielle sur leurs opinions en matière d'inflation et de taux d'intérêt sera publiée vendredi.

En mars dernier, les consommateurs interrogés ne semblaient pas très confiants dans la capacité de la Banque d'Angleterre à faire baisser les prix, mais, ironiquement, ils s'attendaient aussi à ce que l'inflation moyenne diminue dans les mois à venir.

Des enquêtes plus récentes montrent que les entreprises britanniques prévoient d'augmenter les prix à la production et les salaires à un rythme plus lent au cours de l'année à venir qu'elles ne le faisaient il y a un mois.

Le débat est en partie discutable. Alors que la Grande-Bretagne est confrontée à l'un des taux d'inflation les plus élevés des grandes économies avancées, la Banque d'Angleterre semble prête à augmenter encore ses taux.

Elle se réunit la semaine prochaine et se situe sans aucun doute à l'extrémité du spectre de la prudence par rapport aux trois autres grandes banques centrales qui se sont réunies cette semaine.

On ne s'attend plus seulement à une hausse des taux la semaine prochaine, mais à un resserrement de 100 points de base au cours des 12 prochains mois, ce qui pourrait porter le taux directeur à 6 % au début de l'année prochaine.

Cela a mis la livre sterling en ébullition. Cette semaine, des données montrant que le marché de l'emploi est plus dynamique que ce que prévoyaient tous les économistes interrogés par Reuters ont provoqué la plus forte vente de gilts depuis la crise du "mini-budget" de l'automne dernier, faisant grimper les coûts d'emprunt à deux ans à leur plus haut niveau depuis juillet 2008.

Le leader des supermarchés Tesco publiera des chiffres trimestriels plus tard dans la journée. L'action a grimpé de 17 % cette année, mais elle a perdu quelques gains, les épiciers européens ayant plafonné certains prix.

Asda, le troisième groupe de supermarchés britannique, a gelé les prix de plus de 500 produits jusqu'à la fin du mois d'août, ce qui laisse espérer aux consommateurs une baisse de l'inflation alimentaire dans les mois à venir.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés vendredi :

La BOE publie son enquête sur les attitudes à l'égard de l'inflation

Les ministres des finances de l'UE se réunissent à Bruxelles

Données sur l'inflation dans la zone euro, enquête de l'Université du Michigan aux États-Unis en juin, balance commerciale de l'Italie en avril, coûts de la main-d'œuvre dans la zone euro au premier trimestre.

Le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, M. Bullard, s'exprimera à Oslo, en Norvège.

Résultats/mises à jour : Tesco