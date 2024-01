(Alliance News) - Le secteur de l'épicerie britannique a connu sa période festive la plus active depuis le début de la pandémie de Covid-19 il y a quatre ans, selon les chiffres de Kantar mercredi, tandis que les inquiétudes des consommateurs quant à l'inflation des prix se sont apaisées.

Kantar a déclaré que les ventes de produits alimentaires au cours des 12 semaines précédant le 24 décembre ont augmenté de 6,9 % pour atteindre 36,45 milliards de livres sterling, contre 34,10 milliards de livres sterling l'année précédente. Au cours des quatre dernières semaines de cette période, les ventes ont totalisé 13,7 milliards de livres sterling.

"Les supermarchés ont connu leur plus haut niveau de transactions en décembre depuis 2019", explique Kantar.

"Les Britanniques ont effectué 488 millions de déplacements dans les supermarchés au cours des quatre semaines précédant le 24 décembre, soit 12 millions de plus que l'année dernière et le plus grand nombre à Noël depuis l'époque pré-pandémique."

L'inflation annuelle des prix de l'alimentation en décembre est tombée à 6,7 %, contre 9,1 % au cours des quatre semaines précédant le 26 novembre. Le chiffre de décembre est le plus bas depuis avril 2022, et Kantar a déclaré qu'il s'agissait du ralentissement mensuel le plus marqué qu'il ait jamais enregistré.

Fraser McKevitt, analyste chez Kantar, a déclaré : "Le taux d'inflation diminue : "Le taux d'inflation diminue au rythme le plus rapide que nous ayons jamais enregistré, mais les consommateurs sont toujours confrontés à des pressions assez fortes sur leur budget. Les détaillants ont manifestement travaillé dur pendant la période des fêtes pour offrir le meilleur rapport qualité-prix et séduire les consommateurs, et les promotions ont été au cœur de leur stratégie. Près d'un tiers de l'ensemble des dépenses effectuées au cours des quatre semaines précédant la veille de Noël ont été consacrées à des articles faisant l'objet d'une offre, soit le niveau le plus élevé depuis décembre 2020 et 823 millions de livres sterling de plus que l'année dernière."

Pour l'ensemble des 12 semaines de l'enquête, le taux d'inflation des produits alimentaires a baissé à 8,1 %, contre 9,6 % au cours de la période précédente de 12 semaines.

En termes de parts de marché au Royaume-Uni, Tesco PLC reste le plus grand épicier. Sa part a légèrement augmenté pour atteindre 27,6 % au cours des 12 dernières semaines, contre 27,5 % l'année précédente. Ses ventes ont augmenté de 7,5 % pour atteindre 10,07 milliards de livres sterling.

J Sainsbury PLC a vu sa part de marché passer de 15,5 % à 15,8 %. Ses ventes ont augmenté de 9,3 % pour atteindre 5,77 milliards de livres sterling.

"Les détaillants traditionnels ont toujours tendance à bien se comporter à l'approche de Noël et cette année n'a pas fait exception. Les supermarchés ont enregistré des performances particulièrement solides pour leurs gammes de produits sous marque propre, les ventes de gammes premium telles que Sainsbury's Taste the Difference et Tesco Finest ayant bondi de 11,9 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 790 millions de livres sterling, soit 5,7 % de l'ensemble des ventes de produits d'épicerie. Les ventes de produits de marque ont augmenté de 6,0 % au cours de la même période", a noté M. McKevitt de Kantar.

Les ventes au détail d'Ocado ont augmenté de 5,5 % pour atteindre 620 millions de livres sterling. Sa part de marché est restée inchangée à 1,7 %. L'entreprise d'épicerie en ligne est une coentreprise entre Ocado Group PLC et Marks & Spencer Group PLC.

Les actions de Tesco étaient en hausse de 1,3 % à 297,00 pence chacune à Londres mercredi matin. Les actions de Sainsbury's étaient en hausse de 1,7 % à 303,90 pence. Ocado a baissé de 1,6 % à 727,60 pence, tandis que M&S a augmenté de 1,4 % à 278,22 pence.

Aldi et Lidl ont enregistré une croissance de leur part de marché. Aldi, le cinquième supermarché le plus populaire du Royaume-Uni, a atteint une part de marché de 9,3 %, en hausse par rapport à 9,1 %. La part de marché de Lidl est passée de 7,2 % à 7,7 %. Aldi a enregistré une croissance des ventes de 9,9 %, tandis que Lidl a fait un bond de 14 %.

Mardi, le duo de discounters a annoncé des ventes de Noël record au Royaume-Uni. Aldi a salué sa "meilleure performance de Noël", avec des ventes au Royaume-Uni supérieures à 1,5 milliard de livres sterling pour la première fois au cours du mois précédant Noël.

La chaîne, qui compte plus de 1 010 magasins au Royaume-Uni, a déclaré que ses ventes avaient augmenté de 8 % par rapport à l'année précédente au cours des quatre semaines précédant le 24 décembre. Lidl, son rival allemand, a également annoncé son meilleur Noël, avec une croissance annuelle des ventes de 12 % au Royaume-Uni au cours des quatre semaines précédant le 24 décembre.

