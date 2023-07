(Alliance News) - Les prix des actions à Londres ont ouvert dans le vert mardi, stimulés par des mises à jour d'entreprises bien accueillies.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 4,29 points, soit 0,1%, à 7 410,71. Le FTSE 250 était en hausse de 65,29 points, soit 0,4 %, à 18 469,72, et l'AIM All-Share était en hausse de 1,31 point, soit 0,2 %, à 750,62.

Le Cboe UK 100 était en légère baisse à 739,01 points, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,3% à 16 202,51 points, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,2% à 13 448,20 points.

Le dollar s'est affaibli dans les premiers échanges en Europe.

La livre sterling était cotée à 1,3093 USD tôt mardi, plus haut que les 1,3080 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi. L'euro s'échangeait à 1,1255 USD, plus haut que 1,1231 USD. Face au yen, le dollar était coté à 138,41 yens, en baisse par rapport à 139,11 yens.

L'inflation des prix des produits alimentaires au Royaume-Uni a connu sa plus forte baisse depuis le pic atteint en mars, mais reste "incroyablement élevée", selon les chiffres.

Les promotions dans les supermarchés ont permis de réduire l'inflation à 14,9 % au cours des quatre semaines se terminant le 9 juillet, contre 16,5 % le mois précédent, selon les analystes de Kantar. Il s'agit du quatrième mois consécutif de baisse de l'inflation par rapport au pic de 17,5 % atteint en mars.

Fraser McKevitt, responsable de la vente au détail et de la connaissance des consommateurs chez Kantar, a déclaré : "L'un des changements les plus importants que nous ayons observés dans ce domaine est l'augmentation par les détaillants des offres de cartes de fidélité telles que les prix Clubcard de Tesco et les prix Nectar de Sainsbury.

"Cela pourrait être le signe d'un changement d'orientation de la part des épiciers qui concentraient leurs efforts sur les prix bas de tous les jours, notamment en proposant des gammes de produits de marque propre plus avantageuses.

Au cours de la période de 12 semaines, les ventes de Sainsbury ont augmenté de 10,7 %, devançant Asda et Tesco, avec respectivement 10,5 % et 10,2 %.

Les actions de Tesco et de Sainsbury's ont toutes deux augmenté de 0,4 %.

Cependant, l'entreprise d'épicerie la plus performante ce mardi a été Ocado, qui a progressé de 12 %.

L'entreprise a publié ses résultats pour le semestre clos le 28 mai. Le chiffre d'affaires a augmenté de 8,6 % d'une année sur l'autre, passant de 1,26 milliard de livres sterling à 1,37 milliard de livres sterling, tandis que la perte avant impôts s'est creusée, passant de 211,3 millions de livres sterling à 289,5 millions de livres sterling. La société a laissé ses prévisions annuelles inchangées par rapport à février

La branche de vente au détail du groupe, gérée en tant que coentreprise avec Marks & Spencer, a affiché des pertes sous-jacentes de 2,5 millions de livres sterling au cours des six mois précédant le 28 mai, bien qu'Ocado ait déclaré avoir dégagé des bénéfices sous-jacents au cours de chacun des mois du deuxième trimestre.

Elle a déclaré qu'il existait une "voie claire" pour continuer à générer des bénéfices sous-jacents dans la division.

Les actions de M&S ont augmenté de 1,2 %

Dans le FTSE 250, Darktrace a fait un bond de 25 %, partageant l'information selon laquelle Ernst & Young a terminé son examen indépendant.

L'entreprise de cybersécurité a fait appel à des comptables pour mener une enquête indépendante sur ses processus financiers en février, après avoir fait l'objet d'un examen minutieux de la part du vendeur à découvert Quintessential Capital Management. Quintessential avait critiqué la direction de Darktrace et s'était dit "sceptique" quant à ses chiffres de croissance.

"Ni la direction, ni le conseil d'administration ne considèrent que le rapport d'EY a un impact sur les états financiers de Darktrace précédemment déposés auprès des autorités publiques, ni qu'il modifie leur conviction que ces états financiers représentent fidèlement la situation financière et les résultats de Darktrace", a déclaré Darktrace mardi. L'audit de Grant Thorton pour ses résultats antérieurs reste inchangé.

La banque d'investissement allemande Berenberg a estimé qu'il s'agissait d'un "très bon résultat pour l'entreprise".

Darktrace a également fait le point sur les dernières transactions, faisant état d'une croissance du chiffre d'affaires d'au moins 31 % en glissement annuel pour l'exercice clos le 30 juin. Elle a relevé ses prévisions de marge d'Ebitda ajusté à 22 %, contre 19 % précédemment. En ce qui concerne l'exercice 2024, elle s'attend à une "stabilisation au premier semestre" qui sera suivie d'une "ré-accélération au second semestre".

Sur l'AIM, Revolution Beauty a augmenté de 7,8%, après avoir conclu un accord avec son principal actionnaire, le détaillant de mode rapide en ligne boohoo.

Après des échanges tendus au cours des dernières semaines, la société de produits de beauté a accepté de remanier sa direction. Bob Holt, directeur général de Revolution, et Derek Zissman, président du conseil d'administration, ont accepté de démissionner, M. Holt restant directeur général par intérim jusqu'à la fin du mois d'août. Elizabeth Lake restera directrice financière, bien que boohoo ait déjà demandé son départ.

Alistair McGeorge sera nommé président exécutif, tandis que Neil Catto, Rachel Horsefield et Peter Hallett rejoindront le conseil d'administration en tant que directeurs.

"Revolution Beauty va entamer un processus de recherche pour identifier un nouveau PDG ayant une grande expérience du secteur de la beauté, de la vente au détail et des marques grand public, " a déclaré l'entreprise.

L'or était coté à 1 961,72 USD l'once tôt mardi, plus haut que les 1 952,33 USD de lundi. Le pétrole Brent s'échangeait à 78,56 USD le baril, en baisse par rapport à 79,11 USD.

En Europe, le CAC 40 à Paris était stable, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,1%.

A Zurich, Novartis était en hausse de 3,0%. L'entreprise pharmaceutique suisse a lancé un rachat d'actions de 15 milliards de dollars, parallèlement à la publication de résultats solides pour le deuxième trimestre.

En Asie, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en hausse de 0,3 %, après un jour férié. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 0,2 %.

En Chine, l'indice Shanghai Composite a clôturé en baisse de 0,4 %. L'indice Hang Seng à Hong Kong a baissé de 2,0 %, rouvrant après une fermeture imprévue due à un typhon lundi.

Wall Street a terminé en hausse lundi, l'indice Dow Jones Industrial Average progressant de 0,2 %, l'indice S&P 500 de 0,4 % et l'indice Nasdaq Composite de 0,9 %.

Le calendrier des entreprises américaines prévoit mardi les résultats de Bank of America et de Morgan Stanley, ainsi que ceux de Goldman Sachs, Netflix, Tesla et Johnson & Johnson, qui suivront plus tard dans la semaine.

Le calendrier économique prévoit des données sur les ventes au détail pour les États-Unis à 1330 BST, suivies d'une production industrielle américaine à 1415 BST.

Par Elizabeth Winter, reporter senior des marchés d'Alliance News

