Ouverture en force malgré les grèves, le malheur de l'inflation au Royaume-Uni

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en hausse mercredi, malgré la poursuite des grèves qui pèsent sur les perspectives de l'économie britannique, et l'avertissement du British Retail Consortium d'une année difficile à venir pour les consommateurs.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 10,22 points, soit 0,1%, à 7 564,31. Le FTSE 250 a gagné 105,41 points, soit 0,6 %, à 19 239,75, et l'AIM All-Share a gagné 1,13 point, soit 0,1 %, à 839,76.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,1% à 756,89, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,8% à 16 714,80, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,2% à 13 264,93.

Le nouveau secrétaire général du Congrès des syndicats britanniques a demandé une réunion urgente avec le Premier ministre afin de tenter de sortir de l'impasse des conflits industriels qui secouent le pays.

Paul Nowak a appelé à un changement de direction du gouvernement, affirmant que les ministres devraient ouvrir des négociations salariales avec les syndicats.

Cela intervient alors que les travailleurs du rail poursuivent une grève de 48 heures, avec d'autres arrêts prévus ce mois-ci dans l'industrie du transport, le NHS et la fonction publique.

"Nous ne pouvons pas résoudre ces problèmes sans un accord équitable pour les personnes en première ligne. Chaque mois, des employés expérimentés démissionnent, avec un employé du service public sur trois qui prend des mesures pour quitter sa profession ou qui l'envisage activement. Cette situation est tout simplement insoutenable", a écrit M. Nowak.

La livre était cotée à 1,2083 USD tôt ce mercredi à Londres, en forte hausse par rapport à 1,1980 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi.

L'inflation des prix des magasins britanniques s'est légèrement atténuée le mois dernier, alors que les consommateurs se préparent à une autre "année difficile".

Selon le dernier indice British Retail Consortium-NielsenIQ, l'inflation annuelle des prix à la consommation a décéléré à 7,3 % en décembre, contre 7,4 % en novembre. L'inflation des produits alimentaires s'est toutefois accélérée pour atteindre 13,3 % en décembre, contre 12,4 % le mois précédent.

"2023 sera une autre année difficile pour les consommateurs et les entreprises, car l'inflation ne montre aucun signe immédiat de fléchissement. Les détaillants continueront à travailler dur pour soutenir leurs clients et maintenir des prix bas. Cependant, de nouveaux investissements élevés dans les prix pourraient ne plus être viables lorsque le programme gouvernemental de soutien aux factures d'énergie pour les entreprises expirera en avril", a commenté Helen Dickinson, directrice générale de BRC.

Malgré les perspectives sombres, les détaillants britanniques s'en sortaient bien dans les échanges matinaux à Londres. Tesco était en hausse de 1,4 %, tandis qu'Ocado était en hausse de 3,0 %.

Les données de Kantar montrent que les ventes d'Ocado ont augmenté de 8,2 % en glissement annuel au cours des 12 semaines précédant le jour de Noël, l'entreprise conservant une part de marché de 1,7 %.

Les ventes de Tesco, quant à elles, ont augmenté de 6,0 %. Il est resté le supermarché le plus populaire du Royaume-Uni, bien que sa part de marché soit passée de 27,9 % à 27,5 %.

Ailleurs dans le FTSE 100, RS Group a progressé de 2,2 % après avoir finalisé l'acquisition, pour 275 millions de dollars, du distributeur mexicain de produits d'automatisation, Risoul.

RS avait initialement annoncé l'acquisition en août et avait déclaré à l'époque que l'opération "renforcerait considérablement" sa position au Mexique.

Flutter Entertainment a augmenté de 1,3 % alors que Sky News a rapporté que la société avait commencé à approcher des candidats pour devenir son prochain président.

Le groupe de jeu exploitant des marques telles que Sky Bet et Paddy Power a engagé la société de recherche Russell Reynolds Associates pour identifier un successeur à Gary McGann.

La société espère nommer un successeur plus tard en 2023, selon des sources de la ville, a déclaré Sky News.

McGann a rejoint le conseil d'administration en novembre 2014, ce qui signifie qu'il ne sera plus considéré comme indépendant selon le code de gouvernance d'entreprise de la ville d'ici la fin de cette année.

BT a augmenté de 1,7 % alors que Bloomberg a rapporté que l'entreprise de télécommunications prendra une participation dans la startup de drones Altitude Angel.

BT fournira "l'infrastructure réseau et son expérience en matière d'évolutivité pour déployer et maintenir le réseau de tours ARROW d'Altitude Angel", a déclaré Altitude Angel sur son site Web.

Dans les actions européennes mercredi, le CAC 40 à Paris était en hausse de 1,0%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,9%.

L'euro s'établissait à 1,0626 USD en début de journée mercredi, en hausse par rapport à 1,0550 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi. Contre le yen, le dollar s'échangeait à 129,93 yens, en baisse par rapport à 130,89 yens.

Mercredi, en Asie, l'indice japonais Nikkei 225 a clôturé en baisse de 1,5 % suite à des données décevantes pour le secteur manufacturier japonais.

La faiblesse de la demande a accentué le repli du secteur manufacturier japonais en décembre, selon les données de S&P Global.

L'indice au Jibun Bank S&P Global des directeurs d'achat du secteur manufacturier est tombé à 48,9 en décembre, contre 49,0 en novembre. Il s'agit du deuxième mois consécutif de détérioration pour le secteur.

En Chine, le Shanghai Composite a clôturé en hausse de 0,2 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a terminé en hausse de 3,2 %, les investisseurs restant optimistes quant à l'assouplissement des restrictions de fermeture dans le pays.

Le S&P/ASX 200 de Sydney a clôturé en hausse de 1,6 %, bénéficiant d'un sentiment positif en Chine. L'Australie est un partenaire commercial majeur de la Chine.

La positivité de la réouverture a persisté malgré une "écrasante majorité" des 27 pays membres de l'UE qui souhaitent que les passagers en provenance de Chine soient systématiquement testés pour le Covid avant le départ.

La recommandation consensuelle est issue d'une réunion des responsables des ministères de la santé de l'UE qui s'est tenue mardi à Bruxelles. Une réunion de crise qui se tiendra mercredi sur la question décidera des mesures coordonnées qui seront appliquées dans l'ensemble du bloc.

Les voyageurs testés positifs au Covid après leur arrivée au Royaume-Uni en provenance de Chine ne seront toutefois pas contraints à la quarantaine.

Le ministre britannique des transports, Mark Harper, a déclaré que la décision de tester les personnes arrivant dans le pays sur des vols en provenance de Chine vise à "collecter des informations", le gouvernement de Pékin refusant de partager ses propres données sur le coronavirus.

Mardi, aux États-Unis, Wall street a terminé en baisse, suite aux mauvaises données sur l'industrie manufacturière américaine. Le Dow Jones Industrial Average a terminé en baisse de 10,88 points, le S&P 500 en baisse de 0,4% et le Nasdaq Composite en baisse de 0,8%.

L'indice S&P Global des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière s'est tassé à 46,2 points en décembre, contre 47,7 en novembre, conformément à l'estimation rapide.

"Les dernières données ont signalé le déclin le plus rapide des conditions d'exploitation depuis mai 2020, et ont été parmi les plus fortes depuis 2009", a déclaré S&P Global. "Le ralentissement découle de la faible demande des clients qui a entraîné des contractions plus rapides de la production et des nouvelles commandes. La faiblesse de la demande des clients nationaux et étrangers a entraîné une hausse plus lente de l'emploi."

Le pétrole Brent était coté à 80,47 USD le baril au début de la journée de mercredi à Londres, en baisse par rapport à 83,03 USD mardi soir. L'or était coté à 1 864,20 USD l'once, en nette hausse par rapport à 1 829,14 USD.

Le calendrier économique de mercredi comprend également l'indice PMI américain à 15h00 GMT ainsi que les données sur les offres d'emploi et la rotation du personnel.

