Reuters remporte le Selden Ring Award pour son enquête sur l'armée nigériane

L'équipe - composée des reporters Paul Carsten, David Lewis, Reade Levinson et Libby George - a été récompensée pour "Nightmare in Nigeria". Leur série en quatre parties, publiée en décembre, a fait la chronique d'abus jusqu'alors non signalés commis par l'armée nigériane au cours de sa guerre de 14 ans avec les insurgés islamistes dans le nord-est du pays.

Citant des dizaines de témoignages et de documents, Reuters a découvert que l'armée a mené un programme secret d'avortement de masse destiné aux femmes et aux jeunes filles qui avaient été enlevées et fécondées par les insurgés, mettant fin à des milliers de grossesses. Un rapport ultérieur, citant à nouveau des dizaines de témoins, a révélé que l'armée a intentionnellement tué des enfants pendant la guerre, en présumant qu'ils étaient, ou deviendraient, des terroristes.

Le prix, qui est décerné par l'école de journalisme USC Annenberg depuis 34 ans, récompense le travail exceptionnel de l'année précédente en matière de journalisme d'investigation qui informe le public sur des problèmes majeurs et donne des résultats concrets.

La série a incité les départements d'État et de la défense des États-Unis, le ministère allemand des affaires étrangères, les Nations unies, Amnesty International et Human Rights Watch à faire pression sur le gouvernement nigérian pour qu'il enquête sur les abus signalés. Les experts en droits de l'homme ont déclaré que les actions de l'armée pourraient constituer des crimes de guerre.

Les dirigeants militaires nigérians ont nié que les abus aient eu lieu. Au milieu du tollé international, cependant, le chef d'état-major de la défense, Lucky Irabor, a apporté en décembre son soutien à une enquête de la commission des droits de l'homme du pays sur les conclusions de Reuters. L'enquête a débuté ce mois-ci.

Parmi les finalistes du prix Selden Ring 2023 figuraient le New York Times, pour une enquête sur les échecs scolaires dans les écoles financées par les contribuables et gérées par la communauté hassidique de l'État de New York, et le Los Angeles Times, pour une enquête sur la légalisation de la marijuana, qui a donné lieu à un système qui a été une aubaine pour les politiciens et les criminels organisés.