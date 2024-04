Tesco PLC est le 1er groupe de distribution britannique. Le CA par activité se répartit comme suit : - distribution au Royaume Uni et en Irlande (90,8%) : distribution de produits alimentaires et non alimentaires (produits textiles, pharmaceutiques, informatiques, optiques, électroménagers, etc.) au travers de 3 878 magasins. Le groupe propose également des prestations de téléphonie via Tesco Mobile (n° 1 britannique). Par ailleurs, Tesco PLC dispose d'un site d'achat en ligne Tesco.com ; - distribution en Europe centrale (7,3%) : exploitation, à fin février 2023, de 541 magasins implantés en Hongrie (197), en République Tchèque (187 ; dont 124 franchisés) et en Slovaquie (157 ; dont 10 franchisés). - prestations de services financiers (1,9% ; Tesco Bank) : assurance, prêts, épargne, émission de cartes de paiement, etc.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire