Londres (awp/afp) - Le géant britannique des supermarchés Tesco a vu son bénéfice annuel progresser de 61% à 1,2 milliard de livres (1,4 milliard d'euros) pour son exercice achevé en février. La baisse de l'inflation au Royaume-Uni a allégé la pression sur les consommateurs.

"Les pressions inflationnistes ont considérablement diminué, mais nous sommes conscients que les choses restent difficiles pour de nombreux clients, c'est pourquoi nous avons travaillé dur pour réduire les prix", a fait valoir mercredi le directeur général Ken Murphy dans un communiqué. "Les clients choisissent de faire davantage leurs achats chez Tesco, ce qui se reflète dans une part de marché croissante", a-t-il ajouté.

L'inflation britannique a nettement reculé depuis son pic à plus de 11% fin 2022, à 3,4% sur un an en février, même si elle reste la plus élevée du G7. Tesco a vu son chiffre d'affaires annuel progresser de 4,4% à 68,2 milliards de livres, et la progression a même été de 7,4% si l'on exclut les carburants, dont les prix à la pompe ont baissé et qui pèsent donc négativement sur les ventes.

Le groupe précise aussi avoir constaté une hausse des volumes vendus au Royaume-Uni et en Irlande au cours du second semestre, et estime que son bénéfice d'exploitation affichera encore une petite progression cette année. "La marge (de Tesco) s'améliore parce que l'inflation diminue et que la confiance des consommateurs augmente", a commenté Orwa Mohamad, analyste chez Third Bridge.

"Les clients dépensent davantage pour des articles plus chers. L'investissement de Tesco dans la robotique et la technologie visant à réduire les coûts de main-d'oeuvre porte également ses fruits", a-t-elle ajouté. Le groupe, aussi présent en Europe centrale, a annoncé mercredi un dividende annuel en hausse de 11% et un programme de rachat d'actions de 1 milliard de livres sur les douze prochains mois.

Tesco avait annoncé en février la vente de ses opérations bancaires de détail à la banque britannique Barclays pour un versement total de quelque 700 millions de livres (818 millions d'euros). La majorité de ces liquidités "sera restituée aux actionnaires sous la forme d'un rachat d'actions", avait indiqué le distributeur.

