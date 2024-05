Tesco : développe sa production d'électricité renouvelable

Tesco annonce un programme de nouveaux projets d'électricité verte. Le groupe poursuit son programme de production d'électricité renouvelable en annonçant la signature d'un nouveau contrat portant sur 150 GWh d'électricité produite par le parc éolien de Stranoch chaque année.



Le parc éolien, construit par EDF Renewables UK, a commencé sa construction cette semaine et devrait être opérationnel en 2026, produisant 102 MW, avec 20 turbines situées sur le site de Dumfries et Galloway, en Écosse.



Grâce à cet accord, Tesco s'approprie suffisamment d'énergie propre pour alimenter l'équivalent de plus de 80 supermarchés de taille moyenne pendant un an.



Ce dernier accord, connu sous le nom de contrat d'achat d'électricité, a été mis en place par EDF Business Renewables, alors qu'un autre parc éolien à West Benhar a été officiellement inauguré par EDF Renewables dans le North Lanarkshire à la fin du mois de février.



En outre, quatre parcs solaires déjà annoncés - dont deux exploités par Schroders Greencoat et deux par EDF Renewables UK - commenceront à produire de l'électricité renouvelable pour Tesco. Au total, les cinq nouveaux actifs renouvelables qui entrent en service ajouteront une quantité substantielle d'énergie de 300 GWh par an au portefeuille d'énergies renouvelables de Tesco.



Les nouveaux sites rapprochent le supermarché de son objectif d'augmenter sa production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables.





