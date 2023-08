(Alliance News) - Tesco PLC va remplacer des gammes de produits moins chers dans ses magasins de proximité, alors que les consommateurs luttent contre l'augmentation du coût de la vie.

Tesco a révélé que plus de 50 produits d'usage courant dans ses petits magasins Express seront remplacés par des produits plus avantageux, souvent issus de sa propre gamme de marques.

Cette décision intervient alors que les discounters allemands Aldi et Lidl ont enregistré une forte croissance de leurs ventes au cours des derniers mois, les consommateurs à court d'argent cherchant à réduire leurs dépenses.

Une étude réalisée par Which ? au début de l'année a également affirmé que les consommateurs qui font régulièrement leurs courses dans les magasins de proximité de Tesco et de J Sainsbury PLC plutôt que dans des supermarchés plus importants sont susceptibles de payer des centaines de livres de plus au cours d'une année en raison du prix plus élevé de nombreux articles stockés.

Vendredi, Tesco a déclaré que les produits de marque propre remplaçant d'autres produits étaient, en moyenne, plus de 40 % moins chers.

L'entreprise a expliqué que cette mesure répondait aux données d'achat internes, qui montrent que les clients soucieux du prix se tournent de plus en plus vers les produits de marque propre pour obtenir un meilleur rapport qualité-prix.

Parmi les lignes de produits de marque propre introduites figurent les pâtes Tesco penne (85 pence) et le beurre de cacahuète Tesco lisse (1,65 livre sterling), qui coûteront tous deux la moitié du prix du produit de marque précédemment stocké, a indiqué l'entreprise.

Parallèlement, certaines gammes de produits de marque, comme le dentifrice, sont remplacées par des produits de marque moins chers.

Les nouveaux produits seront livrés dans les magasins au cours de la quinzaine à venir, et le changement sera terminé à la fin du mois d'août, a précisé Tesco.

Sarah Lawler, directrice générale de Tesco Convenience, a déclaré : "Nous savons que les clients font attention à chaque centime en ce moment, alors nous espérons que ces changements de produits utiles réduiront les factures de nourriture pour encore plus de familles.

"Nos magasins Express offrent des prix imbattables sur tous les produits, des produits de base aux produits frais, rendant ainsi l'alimentation saine plus accessible aux 2 000 communautés que nous desservons au Royaume-Uni.

"Et bien que nos magasins de proximité ne disposent pas de l'espace en rayon nécessaire pour proposer la gamme complète de nos magasins plus grands, en échangeant ces produits, nous avons pu faire de la place pour encore plus de gammes de produits de marque propre à bon prix.

Les actions de Tesco étaient en baisse de 1,0 % à 252,20 pence chacune à Londres vendredi vers midi.

