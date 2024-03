Alors que les consommateurs britanniques tentent de dépenser davantage chaque semaine, les leaders des supermarchés Tesco et Sainsbury's utilisent leur puissance de feu financière supérieure pour attirer les clients de leurs rivaux endettés qui peinent à rivaliser avec eux.

Une enquête récente de l'association de consommateurs Which ? a révélé que les deux groupes surpassaient leurs rivaux privés Asda et Morrisons sur des critères clés tels que l'apparence des magasins, la qualité des produits et la disponibilité des stocks, ce qui leur a permis de vendre davantage de marchandises.

Asda et Morrisons étant désormais détenus par des fonds d'investissement privés et plombés par le coût croissant du service de la dette, Tesco et Sainsbury's cherchent à prendre l'avantage. Ils maintiennent les prix au plus bas, concluent des accords plus longs avec leurs fournisseurs, investissent dans la technologie et l'automatisation et s'adaptent à un marché du travail toujours tendu en versant des salaires plus élevés.

Alex Clifton, 20 ans, étudiant dans la ville anglaise de Bristol, reste fidèle à Tesco, attiré par son programme de fidélisation.

"Depuis que Tesco a augmenté les prix de la carte Club, je n'envisage même plus de faire mes courses chez Asda ou Morrisons, car non seulement vous obtenez des produits de meilleure qualité, mais en plus ils sont désormais moins chers", a-t-il déclaré.

Les données hebdomadaires sur les prix fournies par la publication sectorielle The Grocer montrent régulièrement que Tesco et Sainsbury's sont moins chers une fois que les économies réalisées par les membres de la Clubcard de Tesco et du Nectar de Sainsbury's sont prises en compte.

Ces deux systèmes favorisent la croissance des volumes, ce qui leur donne plus de poids auprès des fournisseurs. La conclusion d'un plus grand nombre d'accords sur cinq ou dix ans avec les fournisseurs permet d'obtenir des prix plus compétitifs, de poursuivre la croissance des volumes et, par conséquent, de conclure des accords encore plus avantageux avec les fournisseurs.

Le marché britannique de l'alimentation, qui pèse 230 milliards de livres (295 milliards de dollars), est depuis longtemps très concurrentiel, sous l'impulsion des discounters allemands Aldi et Lidl, qui connaissent une croissance rapide et ont contraint tous les autres acteurs à réduire leurs coûts et à améliorer leurs prix pour éviter de perdre des clients.

Au cours des 12 semaines précédant le 18 février, Tesco et Sainsbury's détenaient une part combinée de 43,2 % du marché britannique, soit une hausse de 0,7 point de pourcentage par rapport à l'année précédente, selon les données de l'institut d'études de marché Kantar. Au cours de la même période, Asda et Morrisons ont perdu 0,7 point de pourcentage pour atteindre une part combinée de 22,6 %, poursuivant ainsi une tendance observée depuis leur vente en 2020 et 2021 respectivement.

"Morrisons et Asda sont détenus par des fonds d'investissement privés, ils sont beaucoup plus endettés et, compte tenu de l'évolution des taux d'intérêt, ils ont tout simplement moins de flexibilité financière, ce qui les rend moins compétitifs", a déclaré Richard Marwood, responsable des revenus chez Royal London Asset Management, l'un des 35 premiers actionnaires de Tesco et de Sainsburys.

Le mois dernier, le PDG de Sainsbury, Simon Roberts, a déclaré à Reuters qu'il s'agissait d'un "moment opportun pour tirer profit de la position dans laquelle nous nous trouvons".

Il a également déclaré aux journalistes qu'il ne pensait pas que beaucoup de ses concurrents pourraient rivaliser avec Sainsbury, qui prévoit une augmentation de 15 % de ses dépenses d'investissement pour atteindre 2,6 milliards de livres sur trois ans (jusqu'en 2026/27), afin d'améliorer la technologie, la logistique et l'exécution des commandes.

"C'est vraiment cela qui, selon nous, distinguera de plus en plus les gagnants du reste du secteur", a-t-il déclaré.

Sainsbury's a également investi 780 millions de livres au cours des trois dernières années pour maintenir des prix bas en période d'inflation, comme Tesco, en s'alignant sur les prix des discounters Aldi et Lidl sur des articles clés. Sainsbury's et Tesco ont tous deux augmenté les salaires de leur personnel de plus de 9 % pour 2024.

UNE PUISSANCE DE FEU LIMITÉE

Le mois dernier, Morgan Stanley a fait de Tesco son meilleur choix dans la distribution européenne pour 2024, tandis que HSBC a déclaré que Tesco et Sainsbury's étaient deux de ses trois meilleurs choix dans la distribution alimentaire européenne, avec le français Carrefour, soulignant leur taille, leurs possibilités d'économies de coûts et leur capacité à augmenter leurs ventes en volume.

Il est beaucoup plus difficile d'imaginer une telle dynamique chez Asda et Morrisons.

Alors que tous les groupes de supermarchés britanniques seront confrontés cette année à une hausse des taux d'imposition et à une augmentation de 10 % du salaire minimum imposé par le gouvernement, Asda et Morrisons doivent également faire face à une hausse des taux d'intérêt, ce qui limite leur puissance de feu.

Le groupe de capital-investissement TDR Capital s'est associé aux frères Zuber et Mohsin Issa pour racheter Asda à Walmart en 2020, le géant américain conservant une participation de 10 %. Morrisons a été racheté par le groupe américain de capital-investissement Clayton, Dubilier & Rice en 2021.

Ces deux opérations ont bénéficié d'un fort effet de levier et les conditions d'emprunt se sont considérablement détériorées, ce qui les a rendues onéreuses.

Les parents d'Asda ont dû faire face, à partir de février, à une augmentation de 30 millions de livres du coût de la dette lorsque le taux d'intérêt fixe sur un sixième de leur dette de 4,2 milliards de livres a expiré. En 2022, les coûts financiers s'élevaient à 396 millions de livres.

Morrisons a terminé son exercice 2022/23 avec une dette de 5,5 milliards de livres, payant des intérêts d'environ 400 millions de livres au cours de la période. Même si les paiements en 2023/24 seront moindres après que Morrisons a utilisé le produit de la vente de ses stations-service pour rembourser sa dette, la facture restera élevée.

Le nouveau PDG de Morrisons, Rami Baitiéh, a déclaré qu'il n'était pas satisfait des résultats de l'entreprise et qu'il prévoyait de revoir sa stratégie. Asda fonde ses espoirs sur une forte expansion des magasins de proximité.

Mais le défi est de taille.

"Le fossé entre les épiciers est évident et il est difficile d'aller au-delà des entreprises fortement endettées et du fardeau des intérêts qu'elles portent pour expliquer leur retard", a déclaré à Reuters un autre vétéran de l'industrie britannique de l'épicerie, qui n'a pas souhaité être nommé. (1 dollar = 0,7797 livre)