Tesco : si l'élevage d'insectes remplaçait la culture de soja

Tesco se joint à WWF pour appeler les décideurs politiques et l'industrie britanniques à agir pour soutenir l'utilisation d'alternatives aux cultures de soja dans le cadre de l'alimentation animale.



Tesco s'appuie notamment sur un rapport publié ce jour qui indique que l'utilisation de farine d'insectes au sein des élevages de poissons et de bétail pourrait atteindre 540 000 tonnes par an d'ici 2050 et réduire de 20% la demande de soja au Royaume-Uni, protégeant ainsi des paysages critiques comme le Cerrado brésilien.



Actuellement, l'alimentation animale mobilise environ 75% de la production de soja, une culture qui alimente le changement climatique, la déforestation et la conversion de l'habitat.



Le rapport met en évidence l'énorme potentiel de l'élevage d'insectes pour aider à faire face à la crise climatique et naturelle, soulignent Tesco et WWF, les insectes étant aussi des transformateurs de déchets biologiques, aidant à recycler et à décomposer les matériaux.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.