Tesco : rembourse 585 M£ à l'administration britannique

Données financières GBP USD EUR CA 2021 59 265 M 79 181 M 65 635 M Résultat net 2021 1 091 M 1 458 M 1 208 M Dette nette 2021 11 212 M 14 980 M 12 417 M PER 2021 19,1x Rendement 2021 3,65% Capitalisation 22 282 M 29 921 M 24 677 M VE / CA 2021 0,57x VE / CA 2022 0,52x Nbr Employés 405 506 Flottant 97,7% Graphique TESCO PLC Tendances analyse technique TESCO PLC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 14 Objectif de cours Moyen 276,62 GBX Dernier Cours de Cloture 228,90 GBX Ecart / Objectif Haut 37,6% Ecart / Objectif Moyen 20,8% Ecart / Objectif Bas -3,89% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Ken Murphy Group Chief Executive Officer & Director John Murray Allan Non-Executive Chairman Antony John Hoggett Chief Operations Officer Alan James Harris Stewart Chief Financial Officer & Executive Director Guus Dekkers Chief Technology Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TESCO PLC -10.31% 29 921 SYSCO CORPORATION -14.16% 37 402 WOOLWORTHS GROUP LIMITED 2.27% 34 930 AHOLD DELHAIZE N.V. 6.53% 30 043 KROGER 13.87% 25 583 AEON CO., LTD. 37.66% 25 033