Tesco : une arrivée au sein du conseil d'administration

Tesco annonce que Karen Whitworth rejoindra le conseil d'administration en tant que directrice non-exécutive à compter du 18 juin 2021. Par ailleurs, Karen Whitworth sera également nommée membre du Comité d'audit et du Comité de responsabilité d'entreprise.



'Je suis ravi d'accueillir Karen en tant que directrice non exécutive. Sa riche expérience dans un certain nombre de rôles commerciaux, opérationnels et de gouvernance, ainsi que sa connaissance de la vente au détail et de la stratégie d'entreprise, apporteront sans aucun doute des connaissances et une perspective précieuses supplémentaires au conseil', a commenté le président John Allan.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.