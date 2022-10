Tesco : vise un bénéfice d'exploitation entre 2,4 et 2,5 Mds£

Tesco annonce ces chiffres intermédiaires 2022-2023 et présente un chiffre d'affaires de 32,5 milliards de livres sterling en hausse de 6,7 % au premier semestre.



Le résultat opérationnel ajusté est de 1,315 Mds£, en baisse de 9,8 %. Le BPA dilué ajusté est à 10,67p (+4,9%). Le bénéfice avant impôt est à 413 M£ (+63.9%).



' Notre solide performance et l'accélération de notre programme Save to Invest ont contribué à un solide résultat financier pour le premier semestre ', commente Ken Murphy, directeur général.



Malgré les difficultés persistantes du marché, Tesco assure: ' Nous prévoyons pour l'ensemble de l'exercice un bénéfice d'exploitation ajusté pour la vente au détail se situant entre 2,4 milliards et 2,5 milliards de livres sterling. '



Et de revoir à la hausse ses prévisions de flux de trésorerie disponible pour l'ensemble de l'exercice, ' qui devraient atteindre au moins 1,8 milliard de £ '.



Enfin, ' nous continuons de prévoir un bénéfice d'exploitation ajusté de la Banque compris entre 120 et 160 millions de livres sterling '.



