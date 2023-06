Tesla : Barclays dégrade sa recommandation

Barclays a dégradé mercredi son conseil sur Tesla, ramené de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' suite à la récente envolée de la valeur.



Dans une note de recherche, le bureau d'études estime que le 'rally' signé par le titre - qu'il explique par l'engouement du marché pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle - ne tient pas compte d'un certain nombre d'incertitudes entourant les fondamentaux de court terme.



L'analyste explique en effet s'inquiéter de facteurs tels que l'évolution des marges bénéficiaires du groupe, l'élasticité de la demande aux baisses de prix et la trajectoire à venir en matière de tarification.



S'il se dit optimiste sur le dossier dans une optique de long terme, considérant le groupe californien comme le grand gagnant de l'électrification des véhicules, Barclays estime que la matérialisation de ses espoirs pourrait prendre du temps.



Son objectif de cours est porté de 220 à 260 dollars.



