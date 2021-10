Tesla : Canaccord Genuity relève son objectif de cours

Canaccord Genuity a relevé vendredi son objectif de cours sur le titre Tesla de 768 à 940 dollars au lendemain de l'assemblée générale du constructeur de véhicules électriques.



Du point de vue du broker canadien, la réunion a permis de confirmer son sentiment favorable, basé sur la perspective d'un écosystème de produits déployé à la façon d'Apple.



A l'occasion de l'événement, Elon Musk a confirmé les trois axes stratégiques via lesquels le groupe entend se développer à l'avenir: la production d'énergies renouvelables, le stockage d'énergie sur batterie et les modes de transport électrique, souligne Canaccord.



En termes boursiers, le courtier dit percevoir un potentiel haussier sous l'effet de solides chiffres de livraisons et d'une amélioration des marges bénéficiaires dégagées sur la Model S et sur la Model 3/Y, fabriquée en Chine.



Pour mémoire, l'assemblée générale d'hier a vu Elon Musk confirmer le prochain transfert du siège social du groupe de la Californie vers Austin (Texas).



Tesla publiera ses résultats de troisième trimestre le 20 octobre.



