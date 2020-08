Tesla : Canaccord ajuste son objectif de cours

31/08/2020 | 14:18

Tout en maintenant sa recommandation 'conserver' sur Tesla, Canaccord relève son objectif de cours à 442 dollars, contre 325 dollars ajusté de la division par cinq du nombre d'actions, alors que la cotation des actions ainsi divisées doit démarrer ce lundi.



'Si cette opération ne change pas la valeur, nous pensons que les traders dynamiques et les investisseurs particuliers trouverons le seuil plus bas par action davantage attractif', estime le broker, qui ajuste son modèle sans apporter d'autres changements à ses prévisions.



