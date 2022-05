Tesla : Credit Suisse voit un point d'entrée attractif

Credit Suisse renouvelle son opinion 'surperformance' sur Tesla, assortie d'un objectif de cours de 1125 dollars, après la visite, cette semaine, de son usine d'assemblage de Fremont (Californie).



D'un point de vue strictement boursier, le broker dit s'attendre à ce que le titre souffre du reflux des marges bénéficiaires et des chiffres de livraisons à court terme, sous l'effet des difficultés rencontrées par le site de Shanghai.



Avec les mesures drastiques de confinement prises en Chine, Shanghai n'opère plus que sur une seule ligne de production, contre deux jusqu'à présent, une contrainte qui n'est pas prête d'être levée au vu des problèmes également rencontrés par les fournisseurs, poursuit-il.



Face à ce contretemps, Credit Suisse dit ne plus tabler que sur 240.000 à 250.000 livraisons au deuxième trimestre, contre 295.000 unités jusqu'ici, tout en prédisant une reprise 'rapide' lorsque l'activité reprendra.



'L'opportunité que représente Tesla dans une optique de long terme demeure néanmoins intacts, conclut le courtier, ce qui nous pousse à considérer le récent repli de l'action comme un point d'entrée attrayant sur la valeur'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

