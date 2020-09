Tesla : Deutsche Bank relève son conseil à 'achat'

23/09/2020 | 16:23

Deutsche Bank a relevé mercredi sa recommandation sur Tesla de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 400 à 500 dollars.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire estime que le 'Battery Day' organisé hier par la constructeur de véhicules électriques a mis en évidence une trajectoire 'impressionnante' en matière de technologie, de capacités et de coûts.



Pour Deutsche Bank, le chemin tracé par Tesla devrait favoriser une accélération de la transition vers les véhicules électriques au niveau mondial et accentuer l'avance technologique prise par le groupe d'Elon Musk.



Alors que l'action a ouvert en baisse de 6% ce matin à New York, Deutsche Bank recommande aux investisseurs de profiter de cet accès de faiblesse pour acheter des titres et jouer le thème de l'électrification automobile.



