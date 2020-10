Tesla : Goldman Sachs confirme son conseil

22/10/2020 | 16:23

Goldman Sachs confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 455 $ suite à l'annonce des ventes et des bénéfices. Les résultats ont largement dépassé les attentes des analystes.



Le CA trimestriel du groupe atteint 8,77 milliards de dollars, soit une progression de 39% en un an. Le bénéfice net (non-GAAP) se chiffre à 874 millions de dollars, soit un BPA de 0,76 dollar.



Goldman Sachs souligne que le total des livraisons pour le trimestre s'est élevé à 139 596 (en hausse de 54% par rapport au trimestre précédent et de 44% par rapport à l'année précédente).



' Tesla a réitéré son objectif de livrer 500 000 véhicules cette année (ce qui implique 181 000 livraisons au 4ème trimestre). La société a indiqué que les livraisons de 2021 pourraient dépasser les 800 000 ' ajoute l'analyste.



